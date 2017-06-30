Путин и Лукашенко участвуют в работе IV форума регионов РФ и Белоруссии. Видеотрансляция

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании IV Форума регионов России и Белоруссии © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко участвуют в работе IV Форума регионов России и Белоруссии.

Мероприятие проходит в Москве с 29 по 30 июня.