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Путин и Лукашенко участвуют в работе IV форума регионов РФ и Белоруссии. Видеотрансляция

Политика
30 июня, 13:36 UTC+3

Форум проходит в Москве с 29 по 30 июня

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Материал из 1 страницы
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании IV Форума регионов России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании IV Форума регионов России и Белоруссии

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Трансляция Ruptly

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко участвуют в работе IV Форума регионов России и Белоруссии.

Мероприятие проходит в Москве с 29 по 30 июня.

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