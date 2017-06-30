На довыборы в Госдуму по двум округам потратят почти 93 млн рублей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Около 93 млн рублей будет выделено из федерального бюджета на проведение дополнительных выборов в Госдуму по Кингисеппскому и Брянскому одномандатным округам. Соответствующее постановление принято в пятницу на заседании ЦИК РФ.

Согласно документу, всего на довыборы выделяется из федерального бюджета 92,996 млн рублей.

Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев пояснил, что в бюджете ЦИК заложен резерв на проведение дополнительных выборов в Госдуму. "У нас нет проблем с финансированием этих кампаний в этом году и, уверен, в следующем году", - подчеркнул он.

В рамках этого резерва, по словам Булаева, избирательным комиссиям Ленинградской и Брянской областей "предлагается выделить 83,7 млн рублей".

9,3 млн рублей выделяется ЦИК РФ на оплату командировочных расходов сотрудников Центризбиркома и информационно-разъяснительную деятельность.

Дополнительные выборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 10 сентября в Кингисеппском одномандатном округе (Ленинградская область) и Брянском одномандатном округе (Брянская область). В Кингисеппском округе на выборах в Госдуму в сентябре прошлого года победил спикер нижней палаты прошлого созыва Сергей Нарышкин, однако вскоре после выборов он был назначен руководителем Службы внешней разведки. В Брянском округе мандат оказался вакантным после того, как избравшийся там единоросс Владимир Жутенков досрочно сложил полномочия.