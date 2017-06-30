Кремль постарается вписать встречу с Трампом в график Путина в Гамбурге

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Администрация президента РФ постарается вписать встречу с президентом США Дональдом Трампом в напряженный график главы российского государства Владимира Путина во время саммита "двадцатки" в Гамбурге 7-8 июля.
"Мы изложим американцам программу нашего (президента РФ) пребывания в Гамбурге, расскажем о тех встречах, о которых договорились (ранее), и попробуем в этот достаточно сложный график вписать очень важную и нужную встречу с господином Трампом", - сказал журналистам помощник Путина Юрий Ушаков.
По его словам, договоренность о встрече российского и американского лидера достигнута, но "формат будет обсуждаться еще".
Ранее представитель Кремля сообщил, что у Путина уже запланировано несколько отдельных встреч во время саммита в Гамбурге. Среди собеседников главы российского государства он называл премьер-министра Японии Синдзо Абэ, президентов Франции и Южной Кореи - Эмманюэля Макрона и Мун Чжэ Ина. "Кроме того, будут встречи "на ногах" короткие с рядом лидеров государств", - добавил Ушаков.