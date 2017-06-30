Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Сирии перед международной встречей в Астане

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили урегулирование в Сирии в свете предстоящей международной встречи в Астане. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Продолжено обсуждение ключевых аспектов урегулирования сирийского кризиса с учетом созываемой под эгидой России, Турции и Ирана в начале июля пятой международной встречи по Сирии в Астане", - говорится в сообщении пресс-службы.

Лидеры двух стран также условились о дальнейших контактах в ближайшей перспективе.