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Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Сирии перед международной встречей в Астане

Политика
30 июня, 18:40 UTC+3

Лидеры России и Турции также условились о дальнейших контактах в ближайшей перспективе

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Материал из 1 страницы
© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили урегулирование в Сирии в свете предстоящей международной встречи в Астане. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Продолжено обсуждение ключевых аспектов урегулирования сирийского кризиса с учетом созываемой под эгидой России, Турции и Ирана в начале июля пятой международной встречи по Сирии в Астане", - говорится в сообщении пресс-службы.

Лидеры двух стран также условились о дальнейших контактах в ближайшей перспективе.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
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