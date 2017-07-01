Партия "Родина" на выборах президента поддержит Путина в случае его выдвижения

Бречалов заявил, что планирует совместный проект с Карякиным по продвижению шахмат в РФОбщество 1 июля, 13:59
Председатель Европарламента: Гельмут Коль был гигантом историиМеждународная панорама 1 июля, 13:51
Анита Цой стала послом Дома болельщиков олимпийской команды России на ОИ-2018Спорт 1 июля, 13:40
ОКР подписал меморандум о сотрудничестве с посольством Южной Кореи в популяризации ОИ-2018Спорт 1 июля, 13:38
В Москве открылся Всероссийский олимпийский деньСпорт 1 июля, 13:35
Netflix приобрел права на показ норвежского комедийного сериала о викингахКультура 1 июля, 13:25
Сантуш: решение отпустить Роналду с Кубка конфедераций домой к детям было правильнымСпорт 1 июля, 13:23
В Москве ожидается гроза и кратковременные дождиОбщество 1 июля, 13:21
Боксер Шафиков не собирается завершать карьеру после поражения от ИстераСпорт 1 июля, 13:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Политическая партия "Родина" на президентских выборах 2018 года поддержит Владимира Путина, если его кандидатура будет выдвинута. Об этом заявил в субботу председатель партии Алексей Журавлев на третьем всероссийском съезде "Родины" в Санкт-Петербурге.
"Мы сегодня не болтаемся по конъюнктурному вектору и не поддерживаем то одного кандидата, то другого. Мы должны четко и ясно сформировать свою позицию: на выборах президента Российской Федерации мы можем поддержать только одного кандидата, и этот кандидат - наш действующий президент Владимир Владимирович Путин", - сказал Журавлев.
Делегаты съезда приветствовали эти слова главы партии аплодисментами.