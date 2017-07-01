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Партия "Родина" на выборах президента поддержит Путина в случае его выдвижения

Политика
1 июля, 13:16 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, июля. /ТАСС

Об этом заявил председатель партии Алексей Журавлев на третьем всероссийском съезде "Родины" в Санкт-Петербурге

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Политическая партия "Родина" на президентских выборах 2018 года поддержит Владимира Путина, если его кандидатура будет выдвинута. Об этом заявил в субботу председатель партии Алексей Журавлев на третьем всероссийском съезде "Родины" в Санкт-Петербурге.

"Мы сегодня не болтаемся по конъюнктурному вектору и не поддерживаем то одного кандидата, то другого. Мы должны четко и ясно сформировать свою позицию: на выборах президента Российской Федерации мы можем поддержать только одного кандидата, и этот кандидат - наш действующий президент Владимир Владимирович Путин", - сказал Журавлев.

Делегаты съезда приветствовали эти слова главы партии аплодисментами.

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