Рябков: добиться нужной динамики в отношениях с США при Трампе пока не удалось

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Отношения России с США при администрации Дональда Трампа не стали хуже, однако добиться необходимого улучшения пока не удалось. Об этом заявил в интервью газете "Известия" заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я бы не сказал, что отношения оказались в еще большем кризисе, чем они были на момент ухода администрации Барака Обамы. Но, действительно, отношения выправляются с огромным трудом. По большому счету мы не добились нужной динамики улучшения", - констатировал он.

По словам заместителя главы МИД РФ, такая ситуация обусловлена целым рядом факторов, из которых определяющим является жесткое внутриполитическое противостояние в Соединенных Штатах.

"Есть очень серьезные и влиятельные круги, которые до сих пор не могут смириться с победой Дональда Трампа на выборах и используют вопрос об отношениях с Москвой для внутриполитической борьбы, - сказал Рябков. - Они пытаются ограничить возможности для маневра новой администрации на российском направлении и стремятся создать затруднения для администрации во внутриполитическом поле для продвижения ее повестки дня, которая во многом отличается от представлений противников Трампа о том, как и куда должна двигаться Америка".