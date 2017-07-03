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Рябков: добиться нужной динамики в отношениях с США при Трампе пока не удалось

Политика
3 июля, 0:23 UTC+3 МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Замглавы МИД РФ пояснил, что такая ситуация обусловлена рядом факторов, из которых определяющим является жесткое внутриполитическое противостояние в США

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Отношения России с США при администрации Дональда Трампа не стали хуже, однако добиться необходимого улучшения пока не удалось. Об этом заявил в интервью газете "Известия" заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я бы не сказал, что отношения оказались в еще большем кризисе, чем они были на момент ухода администрации Барака Обамы. Но, действительно, отношения выправляются с огромным трудом. По большому счету мы не добились нужной динамики улучшения", - констатировал он.

По словам заместителя главы МИД РФ, такая ситуация обусловлена целым рядом факторов, из которых определяющим является жесткое внутриполитическое противостояние в Соединенных Штатах.

"Есть очень серьезные и влиятельные круги, которые до сих пор не могут смириться с победой Дональда Трампа на выборах и используют вопрос об отношениях с Москвой для внутриполитической борьбы, - сказал Рябков. - Они пытаются ограничить возможности для маневра новой администрации на российском направлении и стремятся создать затруднения для администрации во внутриполитическом поле для продвижения ее повестки дня, которая во многом отличается от представлений противников Трампа о том, как и куда должна двигаться Америка".

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Персоны
Трамп, Дональд Рябков, Сергей Алексеевич
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