Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рябков: между РФ и США сохраняются противоречия по борьбе с терроризмом в Сирии

Политика
3 июля, 0:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Замглавы МИД РФ также отметил. что апрельский удар по авиабазе Шайрат стал ударом по фундаменту отношений России и США

Поделиться
Материал из 1 страницы
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россия и США продолжают придерживаться принципиально разных подходов к ряду международных проблем, в том числе к борьбе с терроризмом в Сирии. Об этом заявил в интервью газете "Известия" заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы видим, что происходило и происходит в Сирии. Здесь уже речь о том, что мы по-разному понимаем, что такое легитимное правительство и как выстраивать борьбу с терроризмом", - сказал он, отметив, что апрельский удар по сирийской авиабазе Шайрат стал одним из ударов по фундаменту отношений России и США.

Американские корабли атаковали авиабазу Шайрат крылатыми ракетами "Томагавк" в ночь на 7 апреля. В Вашингтоне заявили, что атака стала ответом на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб 4 апреля, ответственность за которое Запад возлагает на Дамаск. В Москве назвали удар по Шайрату агрессией.

Астанинский процесс открыт для США

Переговоры по Сирии в Астане остаются открытыми для участия США, односторонние же попытки использовать военную силу для продвижения своих геополитических интересов для России неприемлемы, заявил Рябков.

"Мы считаем, что астанинский процесс, позволивший резко снизить насилие в стране, который, кстати, открыт для США, важный, если не сказать ключевой элемент обеспечения перехода к более мирному и спокойному движению вперед", - сказал он.

Рябков отметил, что сейчас в Сирии "США в некоторых своих действиях проявляют прежнее стремление подыграть, в том числе военной силой, одной из сторон конфликта".

"Мы неоднократно заявляли о неприятии подобного рода подходов, - продолжил он. - Нельзя делить террористов на плохих и не очень плохих, пытаясь подобным делением решить собственные геополитические задачи".

Рябков подчеркнул, что главной задачей в Сирии остается ликвидация очага терроризма.  В этой связи он напомнил об инициативе президента РФ Владимира Путина о формировании широкого антитеррористического фронта. Как указал дипломат, если бы США конструктивно восприняли это предложение, то удалось бы избежать многих недопониманий.

"Мы призываем американцев это учесть в своей политике", - добавил Рябков.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: палестинская фея, "Лебединое озеро" в метро и президент-стрелок
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД заявили, что причиной ДТП в Татарстане могло стать оторвавшееся колесо
2
В аэропортах Москвы 77 авиарейсов задержаны, еще пять отменены
3
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
4
На северо-западе Москвы погиб мужчина, спасая тонувшую девушку
5
Синоптики считают, что лето в центральной части России может не наступить
6
Эрдоган провел в Стамбуле переговоры с Шойгу
7
ДТП с автобусом в Татарстане: 14 человек погибли, 15 пострадали
Темы дня
Загрузка...
Реклама