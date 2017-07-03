Рябков: между РФ и США сохраняются противоречия по борьбе с терроризмом в Сирии

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россия и США продолжают придерживаться принципиально разных подходов к ряду международных проблем, в том числе к борьбе с терроризмом в Сирии. Об этом заявил в интервью газете "Известия" заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы видим, что происходило и происходит в Сирии. Здесь уже речь о том, что мы по-разному понимаем, что такое легитимное правительство и как выстраивать борьбу с терроризмом", - сказал он, отметив, что апрельский удар по сирийской авиабазе Шайрат стал одним из ударов по фундаменту отношений России и США.

Американские корабли атаковали авиабазу Шайрат крылатыми ракетами "Томагавк" в ночь на 7 апреля. В Вашингтоне заявили, что атака стала ответом на предполагаемое применение химического оружия в сирийской провинции Идлиб 4 апреля, ответственность за которое Запад возлагает на Дамаск. В Москве назвали удар по Шайрату агрессией.

Астанинский процесс открыт для США

Переговоры по Сирии в Астане остаются открытыми для участия США, односторонние же попытки использовать военную силу для продвижения своих геополитических интересов для России неприемлемы, заявил Рябков.

"Мы считаем, что астанинский процесс, позволивший резко снизить насилие в стране, который, кстати, открыт для США, важный, если не сказать ключевой элемент обеспечения перехода к более мирному и спокойному движению вперед", - сказал он.

Рябков отметил, что сейчас в Сирии "США в некоторых своих действиях проявляют прежнее стремление подыграть, в том числе военной силой, одной из сторон конфликта".

"Мы неоднократно заявляли о неприятии подобного рода подходов, - продолжил он. - Нельзя делить террористов на плохих и не очень плохих, пытаясь подобным делением решить собственные геополитические задачи".

Рябков подчеркнул, что главной задачей в Сирии остается ликвидация очага терроризма. В этой связи он напомнил об инициативе президента РФ Владимира Путина о формировании широкого антитеррористического фронта. Как указал дипломат, если бы США конструктивно восприняли это предложение, то удалось бы избежать многих недопониманий.

"Мы призываем американцев это учесть в своей политике", - добавил Рябков.