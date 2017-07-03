Глава ГИБДД опроверг информацию о слиянии Госавтоинспекции с ППС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Новый глава Госавтоинспекции Михаил Черников опроверг информацию о якобы слиянии ГИБДД с патрульно-постовой службой МВД. Об этом он сообщил на пресс-конференции в МВД России.

"Этот вопрос возник из ниоткуда, таких решений сегодня не предусмотрено. Сотрудники Госавтоиспекции, в частности сотрудники дорожно-патрульной службы, работают в системе единой дислокации. Они работают с сотрудниками патрульно-постовой службы, а теперь и с сотрудниками дорожных служб Росгвардии. Задачи по охране общественного порядка стоят и для сотрудников ГИБДД", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном слиянии.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что в 2018 году Госавтоинспекция может стать частью патрульно-постовой службы, которая входит в состав Главного управления по охране общественного порядка МВД России.

Информацию о слиянии двух служб 30 марта опровергал и глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Как отмечал министр, таких планов в ведомстве нет и не было. Отвечая на запрос ТАСС, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила тогда, что распространенная в СМИ информация об объединении ряда полицейских подразделений не соответствует действительности.