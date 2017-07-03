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Путин и Си Цзиньпин подпишут в Москве два заявления

Политика
3 июля, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Во время визита китайского лидера в Москву президент России вручит ему орден Святого апостола Андрея Первозванного, сообщил Юрий Ушаков

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам официального визита китайского лидера в Москву подпишут два заявления и утвердят план действий по реализации договора о сотрудничестве. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"По итогам будет подписано совместное заявление о дальнейшем укреплении отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, совместное заявление о текущей ситуации в мире и важных международных проблемах, а также утвержден план действий по реализации договора о соседстве, дружбе и сотрудничестве на 2017-2020 года. Это три документа, два из которых подписываются, а последний принимается", - сказал Ушаков. По словам помощника президента, стороны тщательно готовились к этому визиту, и всего в пакете документов для подписания находятся 40 документов. Ушаков добавил, что в составе российской делегации будет присутствовать почти все правительство. В частности, в переговорах с китайской стороной будут принимать участие пять российских вице-премьеров.

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© Михаил Метцель/ТАСС

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Помощник главы государства также рассказал, что 3 июля лидеры проведут неформальную встречу, на которой планируется обсудить все их интересующие вопросы, включая вопросы о двустороннем сотрудничестве. В основой день визита - 4 июля - запланированы переговоры в узком и расширенном составах, в ходе которых Путин и Си Цзиньпин планируют обсудить весь комплекс двустороннего взаимодействия. В этот же день в Москве пройдет третий форум средств массовой информации России и Китая. Итогом этого форума станет соглашение о запуске в Китае культурно- просветительного канала "Катюша".

По словам Ушакова, в этой связи лидеры двух стран проведут встречу с представителями СМИ, деловых кругов и общественности. Планируется, что эта встреча состоится сразу после переговоров в расширенном составе.

"Отдельно хотелось бы выделить в контексте визита то, что в ходе визита наш президент вручит Си Цзиньпину орден Святого апостола Андрея Первозванного. Он будет вручаться в соответствие с указом президента. Си Цзиньпин награждается им за выдающиеся заслуги перед народами России и Китая", - сказал Ушаков. Он уточнил, что церемония состоится после переговоров в узком составе.

Помощник президента добавил, что следующая встреча Путина и Си Цзиньпина планируется 6 июля в ходе встречи лидеров стран БРИКС на полях саммита G20 в Гамбурге. А в следующий раз лидеры встретятся 3-5 сентября на самом саммите БРИКС в Китае.

По словам Юрия Ушакова, 4 июля китайский лидер проведет переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Во время встречи планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в торговле, инвестициях, энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве.

Ранее помощник министра иностранных дел КНР Ли Хуэйлай сообщил на брифинге, что к визиту приурочено подписание контрактов на общую сумму около $10 млрд.

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Визит Си Цзиньпина в Москву
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Си Цзиньпин Ушаков, Юрий Викторович Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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