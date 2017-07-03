Ушаков: Путин может выступить на G20 с интересными соображениями по борьбе с терроризмом

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин представит на саммите "двадцатки" ряд интересных соображений по тематике борьбы с терроризмом. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Дискуссия (на саммитах G20) ведется в какой-то степени не запрограммировано, поэтому, если потребуется какая-то ремарка, каждый из лидеров может поднять руку или нажать кнопку и в случае необходимости высказаться", - сказал он, комментируя планы возможных выступлений президента РФ. "Конечно, если обсуждается борьба с терроризмом, ясно, что высший представитель нашей страны скажет несколько слов, причем, на мой взгляд, выступит с достаточно интересными соображениями", - добавил представитель Кремля.

Как сообщила представитель президента РФ в Группе двадцати Светлана Лукаш, вопросам борьбы с терроризмом на саммите 7-8 июля будет посвящена отдельная встреча лидеров, которая пройдет в узком составе с участием только лидеров "двадцатки".

Лукаш также отметила, что Путин, скорее всего, выступит и на других сессиях. "Президент традиционно выступает на всех сессиях. На некоторых сессиях он будет в числе ключевых выступающих", - отметила она.

Шерпа РФ в Группе двадцати затруднилась дать прогноз о том, на каких сессиях президент точно выступит. "Это будет зависеть от решения президента. Но, по практике, он никогда не упускает возможность высказаться по тематике глобальной экономики и финансов", - сказала Лукаш.

Четыре сессии саммита

По словам представителя президента в "двадцатке", в рамках саммита планируются четыре основных сессии, а также неформальная встреча лидеров стран G20 для обсуждения политических вопросов, в том числе борьбы с терроризмом.

"Первая официальная сессия саммита будет традиционно посвящена вопросам основной повестки форума - глобальная экономика и финансы, а также вопросам торговли", - сообщила она. В числе приоритетов германского председательства Лукаш упомянула вопросы борьбы с протекционизмом в мировой торговле. "Канцлер Меркель в числе основных приоритетов этого года наметила серьезную дискуссию по этим вопросам, которая состоится на первой сессии", - отметила шерпа.

Темами второй сессии станут "вопросы устойчивого развития, климата, энергетики". "Безусловно, основными вопросами здесь станут вопросы изменения климата", - считает Лукаш, пояснив, что в числе аспектов будут обсуждаться развитие "зеленой" экономики, снижение углеродной нагрузки на экономику как мера по выполнению обязательств по Парижскому соглашению. "Вопросы же энергетики рассматривались в этом году прежде всего с точки зрения повышения энергетической эффективности, развития возобновляемых источников энергии, и эти вопросы будут обсуждаться в рамках сессии", - сообщила шерпа.

Еще две сессии запланированы на второй день саммита - 8 июля. "Одна из них будет посвящена вопросам Африки, здравоохранения и миграции", - сказала Лукаш. "С одной стороны, это странное сочетание в рамках одной сессии, но в логике обсуждений этого года эти темы взаимосвязаны", - пояснила она.

Четвертая и последняя сессия саммита будет посвящена вопросам цифровой экономики, занятости и усилению роли женщин в экономике. "Последняя тема также озвучивается канцлером Меркель как один из приоритетов председательства в этом году", - напомнила она. В частности, "будет запущена инициатива по фонду в рамках Всемирного банка по развитию женского предпринимательства в развивающихся странах", сказала шерпа.

Говоря о цифровой экономике, Лукаш подчеркнула, что "для России вопросы цифровизации выходят на передний план". "Германия в этом году сконцентрировалась на разработке единых подходов к пониманию цифровой экономики", - пояснила шерпа. При этом она подчеркнула, что вопросы цифровизации рассматривались именно в контексте влияния на другие сферы, в том числе занятости.

"И, конечно, аспекты информационной безопасности, обеспечения защиты личных данных и роли государства в регулировании информационно-коммуникационных технологий также вошли в повестку данной проблематики", - добавила Лукаш.