Путин проведет более 10 встреч на саммите G20

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Согласованы более десятка встреч президента РФ Владимира Путина с другими лидерами на саммите Группы двадцати в Гамбурге 7-8 июля. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Уже согласованы встречи с президентом Франции, президентом Кореи, премьер-министром Японии, председателем Еврокомиссии, президентом Турции", - сказал Ушаков. Кроме того, по его словам, "планируются краткие встречи, "на ногах" с президентом Мексики, президентом ЮАР и премьер-министром Австралии. Перед началом саммита состоится также неформальная встреча лидеров БРИКС. Всего, как отметил Ушаков, речь идет о более 10 согласованных контактах. "Это то, что уже в графике, то, к чему мы уже готовимся, хотя не исключены и другие встречи в кулуарах "двадцатки", таких встреч обычно бывает много", - подчеркнул представитель Кремля.

Ушаков напомнил, что на саммит съедутся лидеры или представители стран "двадцатки". В Гамбург прибудут также постоянно приглашаемые гости - премьеры Испании и Сингапура. В этом году приглашены также премьер-министры Нидерландов, Норвегии, Вьетнама (который председательствует в АТЭС), Сенегала, Гвинеи (председательствует в Африканском союзе). Кроме того, на саммите ожидаются руководители всех ключевых международных организаций.

Встреча с Эрдоганом

С президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин обсудит вопросы урегулирования в Сирии на отдельной встрече в рамках саммита Группы двадцати, уточнил Юрий Ушаков.

"При обсуждении международных и региональных вопросов основной акцент на встрече ожидается на проблематику сирийского урегулирования", - сказал он. "Тесное взаимодействие России и Турции позволило установить в Сирии режим прекращения боевых действий, наладить межсирийские консультации в астанинском формате", - напомнил Ушаков. "На повестке дня - реализация концепции зон деэскалации", - отметил он.

Переговоры с Японией

Россия готова продолжать переговоры по проблематике заключения мирного договора с Японией. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, говоря о планирующейся на полях саммита Группы двадцати встрече главы российского государства Владимира Путина с премьером Японии Синдзо Абэ.

"Ожидается, что будет затронут вопрос заключения мирного договора", - сказал Ушаков. "Российская сторона готова к продолжению переговоров по данной теме", - отметил он.

"Для выхода на договоренности надо создавать в двусторонних отношениях атмосферу доверия и сотрудничества", - уверен представитель Кремля. "В этих целях необходимо наращивать всестороннее взаимодействие между двумя странами", - считает помощник президента.

По его словам, "в ходе встречи планируется обсуждение ряда актуальных международных вопросов, включая ситуацию на Корейском полуострове, а также взаимодействие в многосторонних организациях".

Обсуждение "Северного потока-2"

Президент РФ Владимир Путин и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на встрече в Гамбурге обсудят "Северный поток-2" и "Турецкий поток", а также перспективы сближения ЕС и Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС), сообщил журналистам Юрий Ушаков.

По его словам, встреча Путина и Юнкера запланирована на полях саммита Группы двадцати 7 июля. Особое внимание во время разговора будет уделено нормализации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества РФ и ЕС. "В сфере энергетики предполагается обсудить проект "Северный поток-2" и поставки газа в Европу через "Турецкий поток", перспективы возобновления Энергодиалога Россия - ЕС", - сказал помощник президента РФ.

Он добавил, что "запланирован также обмен мнениями относительно перспектив сближения европейской и евразийской интеграций". "Казахстанское председательство в ЕврАзЭС выступило с инициативой провести в коне текущего года международную конференцию по вопросам развития взаимодействия между Евразийским и Европейским союзами", - отметил Ушаков.

Что касается международной повестки, то Путин и Юнкер обсудят ситуацию в Сирии и на Украине, а также миграционную проблематику, связанную с неконтролируемым потоком мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки в ЕС, сказал представитель Кремля.

Антитеррор и цифровая экономика

Владимир Путин на саммите "Большой двадцатки" обсудит вместе с другими лидерами борьбу с терроризмом, энергетику, цифровую экономику и целый ряд других вопросов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"В первый день саммита (7 июля) предусматривается участие Путина в неформальном "ретрите", посвященном обсуждению проблематики борьбы с терроризмом, а также в двух рабочих заседаниях - по таким темам, как глобальный экономический рост и торговля, климат и энергетика", - говорится в сообщении. 8 июля глава государства совместно с коллегами по Группе двадцати продолжит углубленный обмен мнениями еще на двух рабочих заседаниях - по вопросам содействия развитию Африки, сотрудничества в области здравоохранения, миграции, занятости, цифровой экономики и др. "На заключительной сессии саммита будет принято итоговое коммюнике Группы двадцати с перечнем утвержденных лидерами рабочих документов; аргентинская сторона представит приоритеты своего председательства в "двадцатке" в 2018 году", - отметили в Кремле.

Программа визита Путина в Гамбург предусматривает участие в неформальной встрече лидеров БРИКС, которая по традиции пройдет в преддверии саммита Группы двадцати. "Планируется также проведение ряда двусторонних контактов с главами государств и правительств стран - участниц "двадцатки", - говорится также в сообщении.