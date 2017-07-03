Путин поприветствовал Си Цзиньпина в Кремле

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал в Кремле председателя КНР Си Цзиньпина, который находится с визитом в Москве.
Лидеры встретились в гербовом зале первого корпуса Кремля и с улыбками обменялись рукопожатиями в присутствии российских и китайских фотокорреспондентов. В дальнейшем на вечер понедельника у Путина и Си Цзиньпина запланирован неформальный обед.
Си Цзиньпин в понедельник прибыл в Москву с двухдневным визитом.