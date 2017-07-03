Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФСБ усовершенствовала правила режима в пограничной зоне

Политика
3 июля, 20:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Предполагается, что изменения вступят в силу с октября

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. ФСБ России представила новый вариант правил пограничного режима в пограничных зонах, которые должны вступить в силу с 1 октября этого года.

Проект приказа об утверждении нового варианта правил опубликован 3 июля на портале проектов нормативно-правовых актов.

Как отмечается в пояснительной записке, проект приказа ФСБ "направлен на совершенствование правил въезда [прохода] лиц и транспортных средств в пограничную зону, хозяйственной, промысловой и иной деятельности в пограничной зоне, учета и содержания российских маломерных самоходных и несамоходных [надводных и подводных] судов и средств передвижения".

Так, об осуществлении промысловой деятельности во внутренних морских водах РФ, где установлен пограничный режим, в территориальном море РФ владельцы судов могут уведомлять пограничные органы не за 24 часа, как ранее, а не менее чем за 2 часа. Так же с 4 до 2 часов сократится и минимальный срок, за который владелец судна должен уведомить пограничный орган о выходе из пункта базирования.

Владелец подлежащих регистрации маломерных судов, подводных аппаратов и средств передвижения по льду [аэросани, буера, мотосани, снегоходы], используемых во внутренних морских водах РФ, где установлен пограничный режим, в территориальном море РФ и российской части Каспийского и Азовского морей может поставить их на учет в том числе по почте, факсу либо электронной почте, но должен убедиться в получении уведомления пограничным органом [по телефону].

В новом варианте правил акцентируется, что право гражданам РФ вести работы на принадлежащих им участках в границах территорий пограничного режима, как и право коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока вести традиционные виды деятельности в местах их традиционного проживания без получения дополнительных разрешений или уведомление пограничных органов не распространяется на использование [взлет, посадку и стоянку] воздушных судов.

Вести промышленное [прибрежное] рыболовство и рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях в приграничных водах рек и озер разрешается не только в светлое, но и темное время суток при наличии исправных технических средств контроля, обеспечивающих постоянную автоматическую передачу информации о местоположении судна в государственные системы мониторинга [или без них - по решению начальника пограничного органа, исходя из технической возможности контроля за пребыванием судов].

Также в правилах содержатся и ряд других уточнений, в частности, отмечается право граждан РФ и Белоруссии въезжать в пограничную зону, установленную недавно вдоль российско-белорусской границы, лишь по документам, удостоверяющим личность.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД разъяснили изменения в правилах о перевозке детей
2
Гидрометцентр обещает теплое завершение июля в Московском регионе
3
Правительство РФ запретило оставлять детей в припаркованных машинах
4
Пучков: в июле на территории РФ прогнозируются природные катаклизмы
5
В Бостоне автомобиль врезался в толпу
6
Создатели сериала "Ликвидация" опровергли сообщения о поездке Владимира Машкова в Одессу
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Загрузка...
Реклама