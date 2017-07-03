ФСБ усовершенствовала правила режима в пограничной зоне

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. ФСБ России представила новый вариант правил пограничного режима в пограничных зонах, которые должны вступить в силу с 1 октября этого года.

Проект приказа об утверждении нового варианта правил опубликован 3 июля на портале проектов нормативно-правовых актов.

Как отмечается в пояснительной записке, проект приказа ФСБ "направлен на совершенствование правил въезда [прохода] лиц и транспортных средств в пограничную зону, хозяйственной, промысловой и иной деятельности в пограничной зоне, учета и содержания российских маломерных самоходных и несамоходных [надводных и подводных] судов и средств передвижения".

Так, об осуществлении промысловой деятельности во внутренних морских водах РФ, где установлен пограничный режим, в территориальном море РФ владельцы судов могут уведомлять пограничные органы не за 24 часа, как ранее, а не менее чем за 2 часа. Так же с 4 до 2 часов сократится и минимальный срок, за который владелец судна должен уведомить пограничный орган о выходе из пункта базирования.

Владелец подлежащих регистрации маломерных судов, подводных аппаратов и средств передвижения по льду [аэросани, буера, мотосани, снегоходы], используемых во внутренних морских водах РФ, где установлен пограничный режим, в территориальном море РФ и российской части Каспийского и Азовского морей может поставить их на учет в том числе по почте, факсу либо электронной почте, но должен убедиться в получении уведомления пограничным органом [по телефону].

В новом варианте правил акцентируется, что право гражданам РФ вести работы на принадлежащих им участках в границах территорий пограничного режима, как и право коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока вести традиционные виды деятельности в местах их традиционного проживания без получения дополнительных разрешений или уведомление пограничных органов не распространяется на использование [взлет, посадку и стоянку] воздушных судов.

Вести промышленное [прибрежное] рыболовство и рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях в приграничных водах рек и озер разрешается не только в светлое, но и темное время суток при наличии исправных технических средств контроля, обеспечивающих постоянную автоматическую передачу информации о местоположении судна в государственные системы мониторинга [или без них - по решению начальника пограничного органа, исходя из технической возможности контроля за пребыванием судов].

Также в правилах содержатся и ряд других уточнений, в частности, отмечается право граждан РФ и Белоруссии въезжать в пограничную зону, установленную недавно вдоль российско-белорусской границы, лишь по документам, удостоверяющим личность.