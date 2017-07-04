Медведев на встрече с Си Цзиньпином заявил о намерении посетить в этом году КНР

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о намерении посетить в этом году КНР. "Правительства продолжают работать, мы проводим наши регулярные встречи. В прошлом году такая встреча была в Петербурге, в этом году я рассчитываю посетить вашу прекрасную страну для того, чтобы провести контакты по линии правительства, для того, чтобы мы могли и дальше развивать наши экономические, инвестиционные и иные отношения", - сказал Медведев на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Он назвал визит председателя КНР еще одной вехой "на пути укрепления стратегического партнерства и взаимодействия". "Уверен, что в результате этого визита наши отношения будут еще лучше, хотя в настоящий момент они и так вышли на совершенно беспрецедентный уровень", - подчеркнул Медведев.

Он также поздравил Си Цзиньпина с награждением его высшей российской наградой: орденом Святого апостола Андрея Первозванного. "Это на самом деле означает, что ваш вклад в развитие наших отношений является уникальным и государство, президент нашей страны таким образом его оценивают", - сказал Медведев.

В свою очередь Си Цзиньпин отметил благоприятное развитие российской экономики. "Хотел бы поздравить вас с успехами в социально-экономическом развитии, искренне желаю России больших, ярких достижений на пути развития и возрождения", - сказал он.

Си Цзиньпин высказался за расширение сфер сотрудничества двух стран "в духе взаимной поддержки и открытости, чтобы создать совместные условия для совместного развития".