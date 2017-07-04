Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев на встрече с Си Цзиньпином заявил о намерении посетить в этом году КНР

Политика
4 июля, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

По словам российского премьера, визит председателя КНР является еще одной вехой "на пути укрепления стратегического партнерства и взаимодействия"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о намерении посетить в этом году КНР. "Правительства продолжают работать, мы проводим наши регулярные встречи. В прошлом году такая встреча была в Петербурге, в этом году я рассчитываю посетить вашу прекрасную страну для того, чтобы провести контакты по линии правительства, для того, чтобы мы могли и дальше развивать наши экономические, инвестиционные и иные отношения", - сказал Медведев на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Читайте также новости по теме:
Визит Си Цзиньпина в Москву
© Михаил Метцель/ТАСС

Си Цзиньпин прибыл в Москву с официальным визитом

Си Цзиньпин обсудит в России всеобъемлющее партнерство

Си Цзиньпин: ПРО США в Южной Корее наносит ущерб безопасности Китая и России

Он назвал визит председателя КНР еще одной вехой "на пути укрепления стратегического партнерства и взаимодействия". "Уверен, что в результате этого визита наши отношения будут еще лучше, хотя в настоящий момент они и так вышли на совершенно беспрецедентный уровень", - подчеркнул Медведев.

Он также поздравил Си Цзиньпина с награждением его высшей российской наградой: орденом Святого апостола Андрея Первозванного. "Это на самом деле означает, что ваш вклад в развитие наших отношений является уникальным и государство, президент нашей страны таким образом его оценивают", - сказал Медведев.

В свою очередь Си Цзиньпин отметил благоприятное развитие российской экономики. "Хотел бы поздравить вас с успехами в социально-экономическом развитии, искренне желаю России больших, ярких достижений на пути развития и возрождения", - сказал он.

Си Цзиньпин высказался за расширение сфер сотрудничества двух стран "в духе взаимной поддержки и открытости, чтобы создать совместные условия для совместного развития".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Визит Си Цзиньпина в Москву Российско-китайские отношения
Персоны
Си Цзиньпин Медведев, Дмитрий Анатольевич
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ученым у берегов Камчатки впервые удалось снять нападение косаток на 12-метрового кита
2
СМИ: археологи обнаружили на востоке Китая останки "великанов" возрастом 5 тыс. лет
3
В МВД разъяснили изменения в правилах о перевозке детей
4
В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с дождем и усиление ветра
5
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
6
"Известия": Госдума может увеличить порог задолженности для запрета выезда за рубеж
7
Спасатели нашли тело последнего погибшего на уральском озере Максимка
Темы дня
Загрузка...
Реклама