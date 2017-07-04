Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин вручил Си Цзиньпину орден Андрея Первозванного

Политика
4 июля, 13:31 дата обновления: 4 июля, 13:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Председатель КНР стал третьим иностранцем, получившим высшую государственную награду РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручил председателю КНР Си Цзиньпину орден Святого апостола Андрея Первозванного. Церемония состоялась в Большом Кремлевском дворце, где проходят переговоры лидеров.

Интервью

Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: на перспективы китайско-российских отношений мы смотрим с полным оптимизмом

Перейти в раздел Интервью

"Этот орден - свидетельство признания Россией Ваших особых заслуг в развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими государствами, в укрепление дружбы между народами двух стран", - обратился Путин к Си Цзиньпину, назвав его "дорогим другом". Российский лидер также считает, что Си Цзиньпин "всегда был и остается последовательным сторонником тесного сотрудничества между Россией и Китаем на основе равноправия, доверия, открытости и уважения интересов друг друга".

Путин напомнил, что первый зарубежный визит Си Цзиньпина в качестве председателя КНР состоялся в 2013 году в Россию. "Такие дружеские жесты дорогого стоят, мы это прекрасно понимаем и можем оценить", - заверил президент РФ.

По его оценке, "с тех пор российско-китайское партнерство еще больше укрепилось и продолжает интенсивно развиваться". Глава российского государства особо выделил личную поддержку Си Цзиньпином крупнейших двусторонних проектов в торгово-экономической, военной, военно-технической, гуманитарной областях. "Заметно активизировалось и взаимодействие наших стран и на международной арене", - констатировал Путин.

Высшая государственная награда России

Орден Святого апостола Андрея Первозванного был учрежден в 1698 году Петром Первым и является старейшей из российских государственных наград. Он был упразднен в 1918 году и восстановлен в 1998 году указом президента РФ.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного - высшая государственная награда России. Этим орденом награждаются выдающиеся государственные и общественные деятели и другие граждане Российской Федерации за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России. Этой награды могут быть удостоены главы и руководители правительств зарубежных государств за выдающиеся заслуги перед Россией.

Председатель КНР стал третьим иностранцем, награжденным орденом. До него были награждены Гейдар Алиев и Нурсултан Назарбаев.

Смотрите также

Си Цзиньпин уверен в успешности визита в РФ

Путин и Си Цзиньпин обсуждают в Кремле проблемы международной безопасности

Медведев на встрече с Си Цзиньпином заявил о намерении посетить в этом году КНР

Путин поприветствовал Си Цзиньпина в Кремле

Путин и Си Цзиньпин подпишут в Москве два заявления

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Визит Си Цзиньпина в Москву
Персоны
Си Цзиньпин Путин, Владимир Владимирович
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Оппозиционер Мальцев покинул РФ из-за уголовного дела
2
МИД Польши: Украина с Бандерой в Европу не войдет
3
Девять человек погибли в Сирии в результате удара ВВС коалиции во главе с США
4
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
5
Ученым у берегов Камчатки впервые удалось снять нападение косаток на 12-метрового кита
6
Путин вручил Си Цзиньпину орден Андрея Первозванного
7
В МВД разъяснили изменения в правилах о перевозке детей
Темы дня
Загрузка...
Реклама