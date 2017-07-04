Россия и Китай договорились вместе продвигать инициативу по корейскому урегулированию

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия и Китай будут вместе продвигать инициативу по решению проблем на Корейском полуострове и заморозке ядерной программы КНДР. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

"В числе совместных внешнеполитических приоритетов - комплексное решение проблем Корейского полуострова в целях обеспечения прочного мира и стабильности в северо-восточной Азии, - сказал российский лидер. - Договорились активно продвигать нашу общую инициативу, основанную на российском поэтапном плане корейского урегулирования и китайских идеях параллельного замораживания ядерной деятельности КНДР и крупномасштабных военных учений США и Республики Корея".

Путин также рассказал, что в ходе переговоров обменялся мнениями со своим китайским коллегой по вопросу сирийского урегулирования, а также по другим проблемным вопросам. "Поговорили о перспективах реализации договоренностей по иранской ядерной программе", - отметил он. Российский лидер констатировал, что Россия и Китай придерживаются очень близких и подчас совпадающих позиций по всем важнейшим международным проблемам.

"Мы намерены и дальше наращивать внешнеполитическую координацию", - заверил президент РФ. По его оценке, прошедшие переговоры послужат дальнейшему развитию всего комплекса дружественных отношений двух стран.