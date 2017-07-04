Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 59.23
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия и Китай договорились вместе продвигать инициативу по корейскому урегулированию

Политика
4 июля, 15:49 дата обновления: 4 июля, 16:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Стороны договорились активно продвигать инициативу, основанную на российском поэтапном плане корейского урегулирования и китайских идеях параллельного замораживания ядерной деятельности КНДР

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия и Китай будут вместе продвигать инициативу по решению проблем на Корейском полуострове и заморозке ядерной программы КНДР. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

"В числе совместных внешнеполитических приоритетов - комплексное решение проблем Корейского полуострова в целях обеспечения прочного мира и стабильности в северо-восточной Азии, - сказал российский лидер. - Договорились активно продвигать нашу общую инициативу, основанную на российском поэтапном плане корейского урегулирования и китайских идеях параллельного замораживания ядерной деятельности КНДР и крупномасштабных военных учений США и Республики Корея".

Путин также рассказал, что в ходе переговоров обменялся мнениями со своим китайским коллегой по вопросу сирийского урегулирования, а также по другим проблемным вопросам. "Поговорили о перспективах реализации договоренностей по иранской ядерной программе", - отметил он. Российский лидер констатировал, что Россия и Китай придерживаются очень близких и подчас совпадающих позиций по всем важнейшим международным проблемам.

"Мы намерены и дальше наращивать внешнеполитическую координацию", - заверил президент РФ. По его оценке, прошедшие переговоры послужат дальнейшему развитию всего комплекса дружественных отношений двух стран.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Ракетные запуски в КНДР Визит Си Цзиньпина в Москву Ситуация на Корейском полуострове
Персоны
Си Цзиньпин Лавров, Сергей Викторович
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
15
Визит Путина во Францию: первая встреча с Макроном и посещение Парижа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В лесополосе под Омском обнаружены тела трех мужчин
2
Ракетная программа КНДР. Досье
3
МИД Польши: Украина с Бандерой в Европу не войдет
4
Цена американского угля для Украины может составить $110-130 за тонну
5
Оппозиционер Мальцев покинул РФ из-за уголовного дела
6
В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с дождем и усиление ветра
7
Тулеев по инициативе Скворцовой продолжит курс реабилитации в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама