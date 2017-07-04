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Россия и Китай подписали порядка двух десятков документов о сотрудничестве

Политика
4 июля, 15:57 дата обновления: 4 июля, 16:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Подписаны Меморандум о намерениях по взаимодействию в области развития информационного пространства, межправительственное соглашение о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства и другие

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия и Китай подписали порядка двух десятков документов по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

В частности, подписан Меморандум о намерениях по взаимодействию в области развития информационного пространства, межправительственное соглашение о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства, соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и санитарной охраны территории, Меморандум о взаимопонимании между министерствами сельского хозяйства относительно дальнейшего укрепления сотрудничества в области сельского хозяйства.

Также подписан Меморандум о сотрудничестве в области развития международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2", совместное заявление Министерства экономического развития РФ и министерства коммерции КНР о совместном технико-экономическом обосновании Соглашения о Евразийском экономическом партнерстве.

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Визит Си Цзиньпина в Москву
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