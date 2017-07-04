РФ и КНР предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и запуски ракет

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Москва и Пекин призывают международное сообщество поддержать российско-китайскую инициативу по решению проблем Корейского полуострова.

Об этом говорится в совместном заявлении МИД РФ и КНР, текст которого размещен во вторник на сайте российского дипведомства.

"Стороны предлагают: КНДР в качестве добровольного политического решения объявить мораторий на испытания ядерных взрывных устройств и тестовые пуски баллистических ракет, а США и Республике Корея соответственно воздерживаться от проведения крупномасштабных совместных учений, - подчеркивается в документе. - Параллельно с этим противостоящие стороны приступают к переговорам и утверждают общие принципы взаимоотношений, включающих неприменение силы, отказ от агрессии, мирное сосуществование, намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова в целях комплексного урегулирования всех проблем, включая ядерную".

Стороны призывают международное сообщество "поддержать вышеизложенную инициативу, открывающую реальный путь к урегулированию проблем Корейского полуострова", отмечается в заявлении.

Стороны призвали КНДР соблюдать положения резолюций СБ ООН. "Стороны серьезно обеспокоены заявлением КНДР 4 июля о запуске баллистической ракеты, считают такое заявление неприемлемым, идущим вразрез с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, - отмечается в документе. - Стороны настойчиво призывают КНДР неукоснительно соблюдать положения упомянутых резолюций".

Возможность применения военных мер для решения проблем Корейского полуострова должна быть исключена, подчеркивается в совместном заявлении. "Стороны, решительно приверженные международному режиму нераспространения ядерного оружия, твердо нацелены на денуклеаризацию Корейского полуострова и всестороннее и полное выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, - отмечается в документе. - Стороны намерены совместно с другими заинтересованными сторонами продолжать прилагать усилия для того, чтобы путем диалога и консультаций содействовать сбалансированному снятию существующих озабоченностей".

"Стороны подтверждают, что справедливые озабоченности КНДР следует уважать, - говорится в заявлении. - Другие государства должны прилагать соответствующие усилия для возобновления переговоров, совместно создавать атмосферу миролюбия и взаимного доверия". "Стороны призывают все вовлеченные стороны к соблюдению обязательств, сформулированных в Совместном заявлении от 19 сентября 2005 года, к скорейшему перезапуску диалога по всеобъемлющему решению проблем Корейского полуострова, - подчеркивается в документе. - Возможность применения военных мер для решения проблем Корейского полуострова должна быть исключена".

О ПРО в Северо-Восточной Азии

Согласно документу, "стороны подтверждают, что размещение в Северо-Восточной Азии комплексов ПРО THAAD наносит серьезный ущерб интересам стратегической безопасности региональных государств, включая Россию и Китай, не содействуют достижению целей денуклеаризации Корейского полуострова, равно как и обеспечению мира и стабильности в регионе".

"Россия и Китай выступают против размещения указанных комплексов, призывают соответствующие страны к немедленному прекращению и отмене процесса размещения и договорились предпринять необходимые меры по защите интересов двух стран в сфере безопасности, а также обеспечению стратегического баланса в регионе", - подчеркивается в заявлении.