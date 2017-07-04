Эксперты: саммит G20 станет фундаментальным обсуждением отношений мировых центров силы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Саммит G20, который состоится 7-8 июля в Гамбурге, станет фундаментальным с точки зрения отношений между центрами силы в мире. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС эксперты в преддверии встречи лидеров "двадцатки".

"Как ни парадоксально, но нынешний саммит G20 будет наиболее фундаментальным, потому что основные вопросы, которые будут обсуждаться, касаются сущностных отношений между центрами силы в мире - США и Европой, США и Россией, США и Китаем, а не те формальные вопросы, которые вынесены на повестку "двадцатки", - считает программный директор фонда клуба "Валдай", заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов. - Прикладные вопросы глобального экономического управления и борьбы с изменениями климата, которые кочуют от саммита к саммиту, будут обсуждаться в Гамбурге, но ожидать по ним каких-то существенных решений бессмысленно. По формальным вопросам взаимодействие шерп будет продолжаться, декларации будут приниматься, однако не они будут составлять главное политическое содержание саммита".

По мнению эксперта, очевидно, что администрация президента США Дональда Трампа выражает другой подход США к этим вопросам. "США приостанавливают участие в Парижских соглашениях, и касательно вопроса глобального экономического урегулирования США придают меньшее значение вопросам глобального управления и постулируют политику, касающуюся узкоэкономических интересов США, - убежден Суслов. - Главные итоги саммита скорее будут касаться отношений США с другими центрами силы: российско-американских отношений, трансатлантических отношений, отношений США с Китаем, нежели вопросов глобального экономического управления, которые формально вынесены в повестку дня".

Россия для США на G20 отойдет на второй план

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, программный директор Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев считает, что на саммите G20 в Гамбурге Россия отойдет для США на второй план. "Этот саммит "двадцатки" будет ознаменован дискуссиями между президентом США Дональдом Трампом и его партнерами в Европе и Азии, - сказал он. - Россия сейчас, видимо, будет находиться на втором плане. Ее отношения со странами Запада не улучшаются, отношения с Китаем остаются позитивными, а экономика растет медленно".

Вместе с тем, Бордачев допускает возможность достижения в ходе саммита незначительных компромиссов между РФ и США по Сирии. "Нельзя исключать микропрорывов в отношениях с США по сирийскому вопросу", - сказал он.

Способность развитых и развивающихся стран договариваться окажется в экономическом фокусе G20

Эксперт РСМД, главный экономист Евразийского банка развития и программный директор Фонда клуба "Валдай" Ярослав Лисоволик, считает, что основные ожидания стран "двадцатки" связаны с тем, смогут ли договориться развитые и развивающиеся страны о взаимодействии. "В экономической сфере основные ожидания связаны с координацией действий развитых и развивающихся стран по борьбе с протекционизмом, ростом взаимодействия в инвестиционной сфере, достижением соглашений в области экологии и изменения климата, - считает он. - На данный момент достижение масштабных соглашений в формате "двадцатки" затруднено из-за разности в позициях как между развитыми странами (Европа и США), так и между развивающимися рынками (Индия и Китай)".

Лисоволик не испытывает оптимизма в отношении достижения возможных прорывных экономических договоренностей в ходе саммита. "В условиях недостаточной политической поддержки по отношению к либерализации даже в ключевых развитых странах вряд ли можно ожидать существенного прогресса в рамках "двадцатки" по ключевым параметрам текущей повестки", - сказал он.

Встреча президентов США и РФ, дебют президента Франции на G20

По мнению председателя Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрея Быстрицкого, саммит в Гамбурге станет местом, где многое состоится впервые. "Во-первых, ожидается, что на саммите G20 произойдет встреча российского и американского президентов, - сказал он. - Во-вторых, там будет участвовать президент Франции Эмманюэль Макрон, будет очень интересно понаблюдать за его эволюцией, поскольку он многое обещал. Новый французский президент подает большие надежды на то, что он попытается сделать Францию более серьезным игроком в мировой политике".

Кроме того, Быстрицкий отметил, что "будет интересно, как будут развиваться дискуссии в рамках G20 в условиях того, что современная американская администрация проводит политику, связанную с бряцанием оружием и игрой мускулами".