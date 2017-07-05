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Лавров: РФ заинтересована в том, чтобы все арабские страны участвовали в работе ЛАГ

Политика
5 июля, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

В ноябре 2011 года Лига приостановила членство Сирии, практически в самом начале внутреннего кризиса в этой стране

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россия заинтересована в том, чтобы все без исключения арабские страны принимали участие в работе Лиги арабских государств (ЛАГ). Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем ЛАГ Ахмедом Абу аль-Гейтом.

"Заинтересованы в том, чтобы деятельность Лиги была по- настоящему инклюзивной в том, что касается участия в ней всех без исключения арабских государств", - сказал министр.

В ноябре 2011 года Лига приостановила членство Сирии, практически в самом начале внутреннего кризиса в этой стране. Хотя САР до сих пор официально является членом ЛАГ, кресло ее пустует.

Ахмед Абу аль-Гейт назвал Россию одной из основных сил на международной и региональной арене.

"ЛАГ считает, что Россия является одной из основных сил на международной и региональной арене", - указал он, поблагодарив Лаврова за приглашение посетить Москву.

Как сообщил генсек ЛАГ, в ходе переговоров он планирует обсудить с главой МИД России "те проблемы, которые волнуют регион Ближнего Востока".

 

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