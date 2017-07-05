МИД РФ назвал абсурдными претензии Тбилиси к Южной Осетии по пограничным знакам

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Прозвучавшие из Тбилиси заявления о том, что Южная Осетия устанавливает свои пограничные знаки якобы в глубине грузинской территории, являются информационной провокацией. Об этом заявили в среду в российском дипведомстве в преддверии намеченной на 7 июля в Праге встречи статс-секретаря, замглавы МИД РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией 3ураба Абашидзе.
"К сожалению, как часто бывает, канун пражской встречи оказался омрачен информационной провокацией. Фабрикуемые в таких случаях "пропагандистские утки" на редкость однообразны, - отметили в министерстве. - Из Тбилиси в очередной раз прозвучали утверждения, что югоосетинская сторона устанавливает свои пограничные знаки якобы в глубине грузинской территории".
"Не сомневаемся, что рассмотрение этого вопроса в рамках действующего механизма предотвращения и реагирования на инциденты, как и во всех предыдущих случаях, убедительно покажет ложность этих абсурдных претензий", - подчеркнули в МИД РФ.