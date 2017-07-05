Зампостпреда РФ при ООН: санкции загоняют урегулирование ситуации вокруг КНДР в тупик

ООН, 6 июля. /ТАСС/. Возможность применения военных мер для решения ситуации на Корейском полуострове должна быть исключена.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совета Безопасности.

По его словам, Россия призывает к "скорейшему перезапуску диалога по всеобъемлющему решению проблем Корейского полуострова". "Возможность применения военных мер для решения проблем Корейского полуострова должна быть исключена", - добавил дипломат.

Он назвал неприемлемыми "любые попытки" силового решения ситуации вокруг КНДР, а также призвал учитывать "озабоченности КНДР угрозами своей безопасности". "В настоящее время важно переломить порочную логику опасного противостояния и безотлагательно искать пути выхода на комплексное политическое урегулирование проблем Корейского полуострова", - указал Сафронков.

Предложение Москвы и Пекина

Зампостпреда РФ представил членам Совбеза суть совместной инициативы Москвы и Пекина, которая предполагает замораживание ракетно-ядерной программы КНДР в ответ на приостановку совместных военных учений США и Южной Кореи, а также возобновление переговоров на основе отказа от агрессии и стремления к денуклеаризации Корейского полуострова. "Призываем все государства поддержать вышеизложенную инициативу, открывающую реальный путь к урегулированию проблем Корейского полуострова", - сказал дипломат.

Он также напомнил о негативном отношении РФ к развертыванию в регионе американской противоракетной системы THAAD. "Призываем соответствующие страны к немедленному прекращению и отмене процесса размещения", - подчеркнул Сафронков.

Санкции не панацея

По его словам, выход из сложившейся ситуации на Корейском полуострове лежит через "сложение международных и региональных усилий". Сафронков также указал, что санкции "не являются панацеей" и заводят в тупик процесс политико- дипломатического урегулирования проблемы. "Все должны отдавать себе отчет, что санкциями проблему не решить. Мы ее таким образом загоняем в тупик", - сказал дипломат.

Во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". В заявлении отмечалось, что максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, она пролетела 933 км. Однако, по данным Минобороны РФ, ракета КНДР поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км. Как уточнили в ведомстве, такие показатели соответствуют характеристикам ракеты средней дальности.