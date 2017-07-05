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Зампостпреда РФ при ООН: санкции загоняют урегулирование ситуации вокруг КНДР в тупик

Политика
5 июля, 23:21 дата обновления: 6 июля, 0:36 UTC+3

Владимир Сафронков призвал все страны поддержать российско-китайскую инициативу по урегулированию ситуации на Корейском полуострове

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ООН, 6 июля. /ТАСС/. Возможность применения военных мер для решения ситуации на Корейском полуострове должна быть исключена.

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© EPA/KCNA

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Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совета Безопасности.

По его словам, Россия призывает к "скорейшему перезапуску диалога по всеобъемлющему решению проблем Корейского полуострова". "Возможность применения военных мер для решения проблем Корейского полуострова должна быть исключена", - добавил дипломат.

Он назвал неприемлемыми "любые попытки" силового решения ситуации вокруг КНДР, а также призвал учитывать "озабоченности КНДР угрозами своей безопасности". "В настоящее время важно переломить порочную логику опасного противостояния и безотлагательно искать пути выхода на комплексное политическое урегулирование проблем Корейского полуострова", - указал Сафронков.

Предложение Москвы и Пекина

Зампостпреда РФ представил членам Совбеза суть совместной инициативы Москвы и Пекина, которая предполагает замораживание ракетно-ядерной программы КНДР в ответ на приостановку совместных военных учений США и Южной Кореи, а также возобновление переговоров на основе отказа от агрессии и стремления к денуклеаризации Корейского полуострова. "Призываем все государства поддержать вышеизложенную инициативу, открывающую реальный путь к урегулированию проблем Корейского полуострова", - сказал дипломат.

Он также напомнил о негативном отношении РФ к развертыванию в регионе американской противоракетной системы THAAD. "Призываем соответствующие страны к немедленному прекращению и отмене процесса размещения", - подчеркнул Сафронков.

Санкции не панацея

По его словам, выход из сложившейся ситуации на Корейском полуострове лежит через "сложение международных и региональных усилий". Сафронков также указал, что санкции "не являются панацеей" и заводят в тупик процесс политико- дипломатического урегулирования проблемы. "Все должны отдавать себе отчет, что санкциями проблему не решить. Мы ее таким образом загоняем в тупик", - сказал дипломат.

Во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". В заявлении отмечалось, что максимальная высота полета ракеты составила 2802 км, она пролетела 933 км. Однако, по данным Минобороны РФ, ракета КНДР поднялась на высоту 535 км и пролетела около 510 км. Как уточнили в ведомстве, такие показатели соответствуют характеристикам ракеты средней дальности.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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