Более пяти тонн продуктов передали российские военные жителям прифронтового села в Сирии

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ХОМС /Сирия/, 6 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) передали более 800 продуктовых наборов жителям горного села Хасур в провинции Хомс, расположенного вблизи линии противостояния с боевиками, сообщил журналистам офицер Центра по примирению Александр Воронцов.
"Село Хасур - один из шести населенных пунктов района Хадия провинции Хомс, главы которых недавно подписали соглашение о прекращении огня", - сказал Воронцов. Таким образом, в зону деэскалации вошел еще один сирийский район, уточнил он.
В село, где проживают более 2 тыс. человек, военные привезли продукты общим весом более пяти тонн. В каждом пакете, помимо традиционных риса, муки, сахара, чая и мясных консервов, добавлены растительное масло, макароны и соль, уточнил офицер.
"Эта поддержка крайне важна дли жителей Хасура. Село находится в 20 километрах от линии противостояния сирийских войск боевикам, поэтому доставка продуктов к нам крайне затруднена", - сказал сотрудник сельской администрации Наджи Хаммат, уточнив, что подавляющее большинство крестьян живут здесь натуральным хозяйством.
Он отметил, что жители населенных пунктов района Хадия поддерживают законное правительство Сирии в борьбе с религиозными экстремистами, и для защиты своих домов от боевиков создали отряды самообороны.