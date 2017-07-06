Более пяти тонн продуктов передали российские военные жителям прифронтового села в Сирии

ХОМС /Сирия/, 6 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) передали более 800 продуктовых наборов жителям горного села Хасур в провинции Хомс, расположенного вблизи линии противостояния с боевиками, сообщил журналистам офицер Центра по примирению Александр Воронцов.

"Село Хасур - один из шести населенных пунктов района Хадия провинции Хомс, главы которых недавно подписали соглашение о прекращении огня", - сказал Воронцов. Таким образом, в зону деэскалации вошел еще один сирийский район, уточнил он.

В село, где проживают более 2 тыс. человек, военные привезли продукты общим весом более пяти тонн. В каждом пакете, помимо традиционных риса, муки, сахара, чая и мясных консервов, добавлены растительное масло, макароны и соль, уточнил офицер.

"Эта поддержка крайне важна дли жителей Хасура. Село находится в 20 километрах от линии противостояния сирийских войск боевикам, поэтому доставка продуктов к нам крайне затруднена", - сказал сотрудник сельской администрации Наджи Хаммат, уточнив, что подавляющее большинство крестьян живут здесь натуральным хозяйством.

Он отметил, что жители населенных пунктов района Хадия поддерживают законное правительство Сирии в борьбе с религиозными экстремистами, и для защиты своих домов от боевиков создали отряды самообороны.