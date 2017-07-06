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Путин назначил представителя при рассмотрении протокола о размещении в Сирии группы ВКС РФ

Политика
6 июля, 10:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Статс-секретарем назначен замминистра обороны РФ Николай Панков

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Николай Панков назначен спецпредставителем президента России при рассмотрении палатами Федерального Собрания протокола соглашения между Россией и Сирией о размещении авиационной группы ВКС РФ на территории САР. Распоряжение опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

"Назначить статс-секретаря - заместителя министра обороны РФ Панкова Николая Александровича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания РФ вопроса о ратификации протокола к соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории САР от 26 августа 2015 года, подписанного в г. Дамаске 18 января 2017 года", - говорится в документе.

Путин распорядился подписать протокол в декабре 2016 года. Документ регулирует вопросы размещения авиагруппы, ее движимого и недвижимого имущества, а также вопросы, касающиеся ее функционирования.

В документе указывается, что внешняя охрана мест дислокации российских военных и береговых границ пункта материально-технического обеспечения осуществляется силами сирийской стороны, а противовоздушная оборона, внутренняя охрана и поддержание правопорядка в местах дислокации находятся в зоне ответственности российской стороны.

Соглашение о размещении авиагруппы ВКС России на аэродроме Хмеймим действует 49 лет.

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