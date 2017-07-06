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МИД РФ призвал Баку и Ереван принять меры для стабилизации в Нагорном Карабахе

Политика
6 июля, 12:24 UTC+3

Спикер дипведомства выразила соболезнования родным и близким погибших и заявила о недопустимости дальнейшего кровопролития

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Россия призывает стороны конфликта в Нагорном Карабахе принять меры для стабилизации ситуации и прекращения кровопролития после инцидента 4 июля, повлекшего жертвы среди мирного населения. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"По поступившей от сторон нагорнокарабахского конфликта информации, вечером 4 июля на линии соприкосновения войск имело место очередное нарушение режима прекращения огня, что повлекло за собой человеческие жертвы, в том числе среди мирного населения и детей, - сказала она. - Выражаем соболезнования родным и близким погибших, считаем недопустимым дальнейшее кровопролитие".

"Призываем стороны принять все необходимые меры для стабилизации ситуации и поддерживаем мнение сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором подчеркивается необходимость прекращения насилия и возобновления переговоров", - добавила Захарова.

4 июля двое мирных жителей погибли в результате обстрела села Алханлы Физулинского района, расположенного в зоне нагорнокарабахского конфликта. Армения и Азербайджан возложили ответственность за случившееся на военно-политическое руководство друг друга.

В Нагорном Карабахе на линии соприкосновения конфликтующих сторон в ночь на 2 апреля прошлого года резко обострилась обстановка: начались ожесточенные вооруженные столкновения, после чего участники конфликта обвинили друг друга в нарушении перемирия. 5 апреля при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении военных операций на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск. С тех пор стороны сообщают о периодических кратковременных перестрелках в этом районе. В трехстороннем заявлении, принятом 20 июня того же года по итогам встречи президентов России, Армении и Азербайджана в Санкт-Петербурге, стороны подтвердили приверженность нормализации обстановки.

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Темы
Нагорно-карабахский конфликт
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Захарова, Мария Владимировна
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