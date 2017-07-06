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Захарова: Россия решительно поддерживает действия Ирака по ликвидации очага терроризма

Политика
6 июля, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Спикер МИД РФ напомнила, что "длящаяся без малого девять месяцев операция по освобождению иракского Мосула, похоже, подходит к своему логическому завершению"

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. РФ решительно поддерживает действия властей Ирака по ликвидации очага терроризма на территории этой страны, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг освобождения Мосула.

"Россия решительно поддерживает действия иракских властей по ликвидации очага международного терроризма в Ираке и восстановлению суверенитета над всей его территорией", - сказала она. Дипломат напомнила, что "длящаяся без малого девять месяцев операция по освобождению иракского Мосула, похоже, подходит к своему логическому завершению". Накануне премьер-министр этой страны Хейдар аль-Абади поздравил Вооруженные силы Ирака с их успехами в борьбе с террористами "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ).

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© Снимок с видео/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

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По словам Захаровой, положение в уже освобожденных районах Ирака остается крайне сложным. "Ситуация в освобожденных от экстремистов районах остается зыбкой несмотря на все усилия иракских властей по нормализации жизни там, - отметила она. - Периодически происходят вылазки террористов с участием смертников, в частности - под видом беженцев".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также подчеркнула, что в самом Мосуле продолжаются вязкие и кровопролитные бои, в руках ИГ остается часть старого города площадью до 1 кв. км, там же оказались заблокированы порядка 50 тысяч жителей, они удерживаются в качестве живого щита террористами, попытки бегства из осажденных районов жестоко пресекаются.

Кроме того, Россия обеспокоена гуманитарным положением мирных жителей Мосула. "На фоне продолжающихся боестолкновений серьезную озабоченность по-прежнему вызывает гуманитарная ситуация, - сказала Захарова. - По информации Международной организации по миграции, только из Мосула бежало свыше 800 тысяч жителей, при этом 200 тысяч смогли вернуться к своим очагам или тому, что от них осталось в результате неизбирательных обстрелов и авиаударов сил западной антиигиловской коалиции во главе с США. Страдания простых иракцев, как отмечают международные гуманитарные организации, усугубляет нехватка продовольствия, медикаментов и, самое необходимое - чистой питьевой воды, тем более, речь идет о летнем периоде, и это чревато возникновением эпидемий".

Отдельно дипломат отметила, что западные СМИ подают информацию о ситуации в Мосуле в излишне приглаженном и оптимистичном виде. "Нельзя не заметить, что западные медиа- ресурсы, столь изобретательные при подаче и освещении других событий, продолжают тиражировать отшлифованную картинку вокруг иракского города Мосула, рассказывать о неких бесконтактных действиях сил антиигиловской коалиции", - сказала Захарова. По ее словам, СМИ западных стран рассказывают об этих боях "без подробностей, фотографий страдающих, раненых и убитых детей тоже почему-то канал CNN не показывает - видимо, у него есть на это свои причины".

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Темы
Штурм Мосула Борьба с "Исламским государством"
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Захарова, Мария Владимировна
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