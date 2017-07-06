Захарова: Россия решительно поддерживает действия Ирака по ликвидации очага терроризма

Урожай в Крыму защитят "Антиградом"В стране 6 июля, 13:01
Аграрные районы Тувы пострадали от нашествия саранчи, вызванного жаройСибирь 6 июля, 12:51
Шарапова примет участие в турнире WTA в Тяньцзине в октябре 2017 годаСпорт 6 июля, 12:49
"СКА-Хабаровск" решил не подписывать контракт с футболистом СоломатинымСпорт 6 июля, 12:46
Спорткомплекс в честь чемпионки ОИ Воробьевой откроется в Иркутской области в сентябреСпорт 6 июля, 12:41
Копьеметательница Ребрик получила шенгенскую визу и выступит 11 июля на турнире в ЛюцернеСпорт 6 июля, 12:26
Трамп считает, что Россия вмешивалась в выборы в США, но это могла сделать и другая странаМеждународная панорама 6 июля, 12:24
СМИ: ARD отстранил эксперта от Кубка конфедераций за отказ обсуждать проблему допинга в РФСпорт 6 июля, 12:17
Линдси Лохан заступилась за ТрампаКультура 6 июля, 12:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. РФ решительно поддерживает действия властей Ирака по ликвидации очага терроризма на территории этой страны, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг освобождения Мосула.
"Россия решительно поддерживает действия иракских властей по ликвидации очага международного терроризма в Ираке и восстановлению суверенитета над всей его территорией", - сказала она. Дипломат напомнила, что "длящаяся без малого девять месяцев операция по освобождению иракского Мосула, похоже, подходит к своему логическому завершению". Накануне премьер-министр этой страны Хейдар аль-Абади поздравил Вооруженные силы Ирака с их успехами в борьбе с террористами "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ).
По словам Захаровой, положение в уже освобожденных районах Ирака остается крайне сложным. "Ситуация в освобожденных от экстремистов районах остается зыбкой несмотря на все усилия иракских властей по нормализации жизни там, - отметила она. - Периодически происходят вылазки террористов с участием смертников, в частности - под видом беженцев".
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также подчеркнула, что в самом Мосуле продолжаются вязкие и кровопролитные бои, в руках ИГ остается часть старого города площадью до 1 кв. км, там же оказались заблокированы порядка 50 тысяч жителей, они удерживаются в качестве живого щита террористами, попытки бегства из осажденных районов жестоко пресекаются.
Кроме того, Россия обеспокоена гуманитарным положением мирных жителей Мосула. "На фоне продолжающихся боестолкновений серьезную озабоченность по-прежнему вызывает гуманитарная ситуация, - сказала Захарова. - По информации Международной организации по миграции, только из Мосула бежало свыше 800 тысяч жителей, при этом 200 тысяч смогли вернуться к своим очагам или тому, что от них осталось в результате неизбирательных обстрелов и авиаударов сил западной антиигиловской коалиции во главе с США. Страдания простых иракцев, как отмечают международные гуманитарные организации, усугубляет нехватка продовольствия, медикаментов и, самое необходимое - чистой питьевой воды, тем более, речь идет о летнем периоде, и это чревато возникновением эпидемий".
Отдельно дипломат отметила, что западные СМИ подают информацию о ситуации в Мосуле в излишне приглаженном и оптимистичном виде. "Нельзя не заметить, что западные медиа- ресурсы, столь изобретательные при подаче и освещении других событий, продолжают тиражировать отшлифованную картинку вокруг иракского города Мосула, рассказывать о неких бесконтактных действиях сил антиигиловской коалиции", - сказала Захарова. По ее словам, СМИ западных стран рассказывают об этих боях "без подробностей, фотографий страдающих, раненых и убитых детей тоже почему-то канал CNN не показывает - видимо, у него есть на это свои причины".