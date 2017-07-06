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Россия допустит к ассамблее МПС в Петербурге фигурантов черного списка

Политика
6 июля, 16:29 UTC+3 МИНСК МИНСК 6, июля. /ТАСС

Сессия ассамблеи Межпарламентского союза пройдет в Тварическом дворце с 14 по 17 октября

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МИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Россия допустит к предстоящей в октябре ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге парламентариев, занесенных в черный список, который был сформирован в ответ на антироссийские санкции ряда западных государств. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на заседании Общего комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"137-я сессия ассамблеи Межпарламентского союза пройдет в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце с 14 по 17 октября этого года", - напомнил сенатор. "Россия, как хозяйка проведения ассамблеи, гарантирует отсутствие каких-либо ограничений для участия в сессии всех заявленных парламентариев, включая тех, кто был занесен в российский стоп-лист, принятый в ответ на введение санкций со стороны ряда западных стран", - подтвердил он.

Межпарламентский союз существует с 1889 года, это одна из наиболее влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются 170 стран, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов.

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