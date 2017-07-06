Россия допустит к ассамблее МПС в Петербурге фигурантов черного списка

Суд Швейцарии отклонил апелляцию Платини на его дисквалификациюСпорт 6 июля, 17:26
Турнир в Беллинцоне станет последним стартом Клишиной перед чемпионатом мираСпорт 6 июля, 17:16
УЕФА предоставит юридическую помощь и адвоката уличенным в применении допинга футболистамСпорт 6 июля, 17:13
Рябинский: Международная боксерская федерация сняла все обвинения с ПоветкинаСпорт 6 июля, 17:11
Утвержден состав сборной России по фехтованию на чемпионат мираСпорт 6 июля, 17:05
Внедрение без отторжений: как в Пензе создают медицину будущегоНаука 6 июля, 17:05
Путин обсудил развитие шахмат в России с КарякинымСпорт 6 июля, 17:03
Исполком МОК утвердил программу Олимпийских игр 2020 годаСпорт 6 июля, 16:59
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в июнеЭкономика и бизнес 6 июля, 16:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Россия допустит к предстоящей в октябре ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге парламентариев, занесенных в черный список, который был сформирован в ответ на антироссийские санкции ряда западных государств. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на заседании Общего комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
"137-я сессия ассамблеи Межпарламентского союза пройдет в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце с 14 по 17 октября этого года", - напомнил сенатор. "Россия, как хозяйка проведения ассамблеи, гарантирует отсутствие каких-либо ограничений для участия в сессии всех заявленных парламентариев, включая тех, кто был занесен в российский стоп-лист, принятый в ответ на введение санкций со стороны ряда западных стран", - подтвердил он.
Межпарламентский союз существует с 1889 года, это одна из наиболее влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются 170 стран, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов.