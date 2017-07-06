Депутат: нынешнему созыву Госдумы удалось выйти на высокий уровень самоорганизации

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Текущий созыв Госдумы смог выйти в работе на высокий уровень самоорганизации. Такое мнение высказал в четверг журналистам первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев, комментируя сообщения ряда СМИ о том, что депутаты Госдумы нарушают регламент и вновь голосуют друг за друга.
"Попытки уличить Госдуму в отсутствии дисциплины, напротив, подтверждают, что нынешнему созыву удалось выйти в работе на высокий уровень самоорганизации. При эффективном выстраивании работы государственного института всегда находятся желающие это опровергнуть", - заявил Шхагошев.
По его словам, "теперь обращают внимание уже и просто на то, что депутат покинул свое рабочее место, чтобы сделать телефонный звонок". "Вместе с тем мы с пониманием и благодарностью относимся, когда нам говорят о недостатках. Но нужно вести честную игру и стараться не приводить некорректные цифры, называя число 247 из 450 меньшинством", - призвал он.
"Главная оценка деятельности работы Госдумы - это одобрение ее работы избирателями, а как показывают опросы, с начала работы седьмого созыва деятельность нижней палаты одобряют более 50% опрошенных", - указал парламентарий, отметив, что ранее эта цифра составляла 38%.