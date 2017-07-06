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Латвия выдала россиянина по запросу США

Политика
6 июля, 19:31 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Евгений Антонов

Американские власти обвиняют Юрия Мартышева во взломе компьютеров с целью нанесения ущерба

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РИГА, 6 июля. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Гражданин России Юрий Мартышев был задержан в Латвии по запросу Департамента юстиции США и позднее эстрадирован решением генерального прокурора этой балтийской республики. Об этом  ТАСС сообщили в четверг в посольстве РФ в Латвии.

"В распоряжении посольства имеются сведения о том, что Ю. Мартышев был задержан по ходатайству бюро по международным делам отдела по уголовным делам департамента юстиции США. Российскому гражданину вменяется совершение киберпреступлений в соответствии с законодательством США", - сообщило ведомство.

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© Артем Геодакян/ТАСС

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Мартышев был задержан по запросу США 26 апреля в 05:00 часов (совпадает с мск) на железнодорожном пункте погранконтроля "Зилупе", о чем управление международного сотрудничества главного управления уголовной полиции государственной полиции Латвии уведомило 27 апреля консульский отдел посольства России в Латвии.

"28 июня Ю.Мартышев был экстрадирован из Латвии в США на основании постановления о выдаче, принятым генеральным прокурором Латвийской Республики", - заявили в диппредставительстве.

"Посольство подключилось к решению этого вопроса сразу после получения информации о задержании. С Ю. Мартышевым проводились неоднократные встречи сотрудников консульского отдела, оказано содействие в поиске адвоката, консультировании, оформлении необходимых документов", - сообщили ТАСС в дипмиссии.

Суть обвинений 

Мартышев  обвиняется в разработке вредоносного программного обеспечения (ПО), которое использовалось для осуществления кибератак на крупные американские предприятия. Как отмечается в обвинительном заключении окружного суда Александрии штата Вирджиния, с которым удалось ознакомиться корреспонденту ТАСС, Мартышев действовал вместе с Русланом Бондарем, который, как и Мартышев, был арестован в Латвии и выдан США.

Их обвиняют в преступном сговоре, мошенничестве и взломе компьютеров с целью нанесения ущерба.

В соответствии с изложенными в документе сведениями, Мартышев и Бондарь разработали так называемый сервис для внедрения в компьютеры вредоносного ПО. Этот сервис действовал в системе анонимного доступа в Интернет ТОР с 2006 года. В обвинительном заключении отмечается, что Мартышевым и Бондарем, в частности, разрабатывались вирусы-шифровальщики, программы, считывающие логины и пароли пользователей, а также трояны (разновидность вредоносной программы, проникающей в компьютер под видом легального программного обеспечения, в отличие от вирусов и червей, которые распространяются самопроизвольно - прим. ТАСС).

Суд констатировал, что США намерены конфисковать у арестованных лиц денежные средства в размере $125,7 тыс.

В документах суда указывается, что Бондарь является гражданином Латвии, никакой информации относительно того, имеет ли он российские документы, нет. "Посольство не получало уведомлений с американской стороны на его счет. Информация была получена только касательно Мартышева", - уточнили в среду корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Вашингтоне.

Местонахождение Мартышева

Мартышев сейчас находится в американской тюрьме в пригороде Вашингтона (город Александрия, Вирджиния).

В российском диппредставительстве отметили, что "рассматривают данный арест как очередной случай похищения российского гражданина американскими властями в нарушение двустороннего соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам".

Дипломаты заверили, что Мартышеву, родившемуся в 1982 году, оказывается "консульская помощь и иное содействие". С ним уже проведен телефонный разговор, а в ближайшее время планируется его посещение в центре предварительного заключения. Также сотрудники посольства находятся в контакте с родственниками россиянина. Мартышев был доставлен в США на прошлой неделе.

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