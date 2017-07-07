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Госдума будет начинать заседания с информации об отсутствующих депутатах

Политика
7 июля, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин уточнил, что сведения будут предоставляться об общем количестве отсутствующих по уважительным причинам депутатов, "а не пофамильно"

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Госдума теперь будет начинать свои пленарные заседания с информации о депутатах, отсутствующих по уважительным причинам. Об этом в пятницу заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

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"Хотел бы проинформировать: после регистрации ежедневной утренней мы будем просить, чтобы председатель комитета по регламенту и организации работы Госдумы Ольга Савастьянова делала информацию о количестве депутатов, находящихся в командировках как зарубежных, так и по России, а также находящихся на учебе (идут обучающие семинары и депутаты активно принимают в них участие - прим. ТАСС), а также о тех, кто находится на больничном и взяли [отпуска] за свой счет", - сказал в пятницу Володин, открывая дневное пленарное заседание.

При этом он уточнил, что сведения будут предоставляться об общем количестве народных избранников, отсутствующих по уважительным причинам, "а не пофамильно". "Тогда будет общая картина всем понятна. А тот, кто у нас не попадает ни под какую категорию, для себя определил иную форму участия", - добавил спикер. "Тогда будет нам всем проще, и меньше будет того, что не соответствует действительности, в том числе при написании статей", - заключил Володин.

Госдума в начале седьмого созыва приняла поправки в свой регламент об ужесточении депутатской дисциплины и о борьбе с прогулами. Согласно им, депутат-прогульщик может быть оштрафован на одну шестую часть от своей зарплаты за каждое пропущенное без уважительной причины заседание.

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