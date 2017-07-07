Матвиенко: Россия готова поддержать кандидата от Мексики на пост председателя МПС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российские парламентарии готовы поддержать кандидата от Мексики на пост председателя Межпарламентского союза (МПС), выборы которого пройдут в октябре в рамках ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила в пятницу спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с председателем комитета по внешним связям Палаты сенаторов Генерального Конгресса Мексиканских Соединенных Штатов Габриэлой Куэвас Баррон.

Матвиенко отметила, что гостья из Мексики посещает Россию не только как парламентарий, но и в качестве кандидата на пост главы МПС. "Мы знаем вас как опытного парламентария и политика, человека, который имеет точку зрения по мировым проблемам, схожую с той, которую разделяет Россия", - сказала Матвиенко. По ее словам, в настоящее время идет серьезная подготовка к проведению в Санкт-Петербурге 137-й ассамблеи Союза и, в частности, к выборам нового председателя этой международной организации. Как отметила Матвиенко, сейчас на пост главы МПС от латиноамериканской геополитической группы выдвинуты два кандидата - представители Мексики и Уругвая.

"Есть большая вероятность и возможность избрания на этот пост представителя от Латинской Америки <...> Согласно уставу Союза, выдвижение может происходить вплоть до октября, до голосования. Сейчас сложно давать оценки, мы наблюдаем за процессом выдвижения и находимся в консультациях с парламентами. Мы получаем сигналы от наших коллег, что, конечно, лучше было бы от латиноамериканской группы выдвинуть единого кандидата, это бы усилило позиции", - сказала Матвиенко.

В связи с этим она отметила, что хотелось бы обменяться мнениями относительно возможности выдвижения единого кандидата от Латинской Америки. По ее словам, будет хорошо, если этот пост займет женщина, так как лишь раз за всю историю существования Союза (с 1989 года) его возглавляла представительница прекрасного пола. "Учитывая ваш политический и парламентский бэкграунд, у вас есть все шансы. Ваша харизма и шарм - это тоже очень важно при голосовании", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что расклад сил будет понятен ближе к началу ассамблеи, "но у нас в российском парламенте относятся к вам с большой симпатией и хотелось бы вас поддержать". "Не хотелось бы, чтобы два кандидата от латиноамериканской группы боролись между собой, хотя это возможно, это нормально, демократично, но может ослабить позиции", - сказала председатель Совфеда.

Межпарламентский союз существует с 1889 года, это одна из наиболее влиятельных международных парламентских организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются 170 стран, 11 межпарламентских объединений входят в МПС в качестве ассоциированных членов. Генеральный секретарь организации избирается на четыре года. С 1 июля 2014 года этот пост занимает камерунец Мартин Чунгонг.