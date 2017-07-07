Карасин назвал позитивным моментом назначение спецпредставителя США по Украине

ПРАГА, 7 июля. /ТАСС/. Назначение спецпредставителя США по Украине является позитивным моментом. Об этом заявил в пятницу ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

"Позитивно, что наконец-то такой представитель назначен", - сказал дипломат.

"Исходим из того, что практика контактов по Украине между нами и американцами велась по линии [помощника президента РФ] Владислава Суркова и [помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии] Виктории Нуланд. Значит, наверное, нужно начать с того, чтобы контакт с нашим помощником президента был установлен и продолжать разговор на эти темы, тут все очень просто, с одной стороны, - отметил Карасин, отвечая на вопрос о возможности встречи спецпредставителя США по Украине с российским представителем. - С другой стороны, надо сначала помочь новому спецпредставителю США окунуться в эти проблемы. Они непростые".

Ранее стало известно, что госсекретарь Рекс Тиллерсон назначил специальным представителем США по Украине бывшего постпреда при НАТО Курта Волкера.