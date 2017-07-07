Путин рассчитывает, что интенсивный диалог с Токио поможет решить застарелые проблемы

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ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что интенсивный диалог с Японией поможет решить застарелые проблемы и позволит развиваться двусторонним отношениям.
"Я очень рад, что у нас такой интенсивный диалог идет, это, безусловно, будет способствовать и развитию двусторонних отношений, и очень надеюсь, что позволит нам решить застарелые проблемы", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Российский лидер приветствовал Абэ, обращаясь к нему на "ты", и заметил, что в ближайшее время во Владивостоке состоится еще одна их встреча. "Как мы и договаривались, совсем недавно на островах Курильской гряды побывала делегация деловых людей, представителей бизнеса. Мы будем двигаться по пути наших договоренностей", - сказал президент РФ.
Он сказал, что рад возможности "на полях" "двадцатки" встретиться с Абэ.