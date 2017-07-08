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Шерпа РФ: Иванка Трамп заменила отца на G20, когда он ушел на двусторонние встречи

Политика
8 июля, 15:11 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 8, июля. /ТАСС

Российский шерпа в Группе двадцати Светлана Лукаш опубликовала снимки, на которых дочь президента США находится рядом с мировыми лидерами

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ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Дочь президента США Дональда Трампа и по совместительству его советник Иванка Трамп заменила отца на одном из мероприятий "Большой двадцатки", когда глава Белого дома отправился на двусторонние встречи. Об этом сообщила на своей страничке в Twitter российский шерпа в Группе двадцати Светлана Лукаш.

"Второй день саммита G20 в Гамбурге начался с обсуждения вопросов Африки, миграции и здравоохранения", - написала Лукаш, снабдив публикацию фотографиями из кулуаров саммита. "Иванка сопровождает президента Трампа... и заменяет президента Трампа за столом G20, когда он уходит на двусторонние встречи", - отметила российский шерпа. На опубликованных Лукаш снимках, в частности, видна Иванка Трамп рядом с мировыми лидерами.

 

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Саммит G20 в Гамбурге
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