Шерпа РФ: Иванка Трамп заменила отца на G20, когда он ушел на двусторонние встречи

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ГАМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Дочь президента США Дональда Трампа и по совместительству его советник Иванка Трамп заменила отца на одном из мероприятий "Большой двадцатки", когда глава Белого дома отправился на двусторонние встречи. Об этом сообщила на своей страничке в Twitter российский шерпа в Группе двадцати Светлана Лукаш.
"Второй день саммита G20 в Гамбурге начался с обсуждения вопросов Африки, миграции и здравоохранения", - написала Лукаш, снабдив публикацию фотографиями из кулуаров саммита. "Иванка сопровождает президента Трампа... и заменяет президента Трампа за столом G20, когда он уходит на двусторонние встречи", - отметила российский шерпа. На опубликованных Лукаш снимках, в частности, видна Иванка Трамп рядом с мировыми лидерами.
2nd day of #G20 Hamburg summit starts with Africa, Migration & Health. Ivanka accompanies Pres Trump pic.twitter.com/TJN07r9ftX— Svetlana Lukash (@LanaLukash) 8 июля 2017 г.
And replaces Pres Trump at the #G20 table as he leaves for bilateral meetings pic.twitter.com/Hf1zfGQeIP— Svetlana Lukash (@LanaLukash) 8 июля 2017 г.