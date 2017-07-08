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В Госдуму внесен законопроект о запрете судимым по тяжким статьям возглавлять НКО

Политика
8 июля, 19:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Авторами проекта выступили депутаты Заксобрания Башкирии и член комитета Госдумы по развитию гражданского общества Рамзил Ишсарин

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Законопроект о запрете возглавлять некоммерческие организации (НКО) гражданам, имеющим судимости за тяжкие преступления, внесен в субботу в Госдуму. Его авторами выступили депутаты курултая (Законодательного собрания) Башкирии и член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Рамзил Ишсарин (фракция "Единая Россия"), представляющий в нижней палате российского парламента Башкирию.

Законопроект, текст которого размещен в думской электронной базе данных, предусматривает дополнение перечня требований к руководителю НКО, устанавливаемого законом о некоммерческих организаций, еще одним пунктом.

Согласно ему, не может быть руководителем НКО, ее структурного подразделения или входить в коллегиальный исполнительной орган такой организации лицо, "имеющее или имевшее судимость, подвергшееся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим обстоятельствам) за тяжкие или особо тяжкие преступления, преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также общественной безопасности".

В пояснительной записке к законопроекту его авторы отмечают возрастающую роль НКО в современном обществе и значимость и ответственность его руководителя как "вдохновителя и идейного лидера" организации, чей численный состав может достигать десятков тысяч членов. В то же время они обращают внимание на факты, когда НКО возглавляли граждане, отбывавшие наказание за тяжкие или особо тяжкие преступления. "Принимая во внимание возможные масштабы влияния НКО на формирование и развитие общественного сознания граждан", законодатели предлагают ввести ограничение, которое не позволит лицам с судимостями по "тяжким" статьям возглавлять НКО по аналогии с ограничениями, существующими для них в сфере образования, воспитания, медицинского обслуживания, соцзащиты.

В качестве механизма реализации запрета предусматривается дополнение перечня документов, предоставляемых про госрегистрации НКО, соответствующими данными о ее руководителе и членах коллегиального исполнительного органа. Соответственно, как следует из законопроекта, должны быть расширены и основания в отказе регистрации НКО или ее структурного подразделения.

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