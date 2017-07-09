Сенатор Джабаров: усилия России не позволяют экстремизму направить оружие против Европы

МИНСК, 9 июля. /ТАСС/. Европейцы, пытаясь бороться с Россией, могут просмотреть опасность, исходящую от терроризма. Об этом заявил в воскресенье на 26-й летней сессии Парламентской сессии (ПА) ОБСЕ в Минске российский сенатор Владимир Джабаров.

"Пытаясь бороться с Россией, которая никому не угрожает, мы можем прозевать страшную опасность, которая исходит от международного терроризма", - отметил он.

По его словам, "бороться нужно не с Россией, а с ИГ (запрещена в РФ), которая реально угрожает европейцам". "Если бы не Россия, то радикальный экстремизм уже давно повернул бы свое оружие против демократической Европы", - подчеркнул он.

Он напомнил, что на саммите G20 в Гамбурге его участники занимались "не усилением конфронтации, а спокойно шаг за шагом начали разбирать завалы, образовавшиеся в отношениях". "Давайте не будем отставать от наших глав государств и правительств и последуем их примеру в вопросе восстановления нормальных отношений в Европе и мире", - призвал Джабаров.