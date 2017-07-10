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Депутат Ковалев: парламентарии ОБСЕ тщетно ждут от делегации РФ "покаяния"

Политика
10 июля, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

По словам члена делегации РФ в ПА ОБСЕ, Россия заняла принципиальную стратегическую позицию, и это ключевой момент

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Николай Ковалев

Николай Ковалев

© Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы, член делегации РФ в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ Николай Ковалев заявил, что некоторые участники этой организации ждут от делегации РФ своеобразного "покаяния", но такие ожидания тщетны.

На состоявшейся на прошлой неделе в Минске ежегодной летней сессии ПА ОБСЕ рассматривалась, но не была принята резолюция о положении в Восточной Европе, которая в том числе содержала критику в адрес России и Белоруссии в сфере прав человека.

"Такое ощущение, что от нас все время ждут некого покаяния, что ли", - констатировал Ковалев на пресс- конференции по итогам сессии. "Потому что многие парламентарии (стран ОБСЕ) подходили и говорили: "Смотрите, белорусы выступили, сказали, что "мы молодая демократия, дайте нам время, мы все исправим", почему Россия не займет такую позицию?" - сказал российский депутат.

"Мы никогда, на мой взгляд, по этому пути не пойдем, это будет неправильно. Есть колоссальная разница между принципиальной стратегической позицией, которую занимает Россия, и это ключевой момент", - заключил он.

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