ЛДПР выставит почти 1500 кандидатов на местные выборы в Москве

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Московское отделение ЛДПР выдвинуло около 1500 кандидатов на муниципальные выборы в столице, непарламентская партия "Коммунисты России" - 650 кандидатов. Об этом сообщается на сайтах партий.
Выдвижение состоялось на конференциях отделений в минувшие выходные.
"Были выдвинуты 1478 кандидатов в районные депутаты Москвы. Партия закрыла 98% вакансий [разыгрываемых мандатов]", - говорится в релизе ЛДПР.
"Коммунисты России" на конференции своего московского отделения выдвинули на муниципальные выборы 650 претендентов. "Среди них рабочие, инженеры, служащие, пенсионеры, работники бюджетной сферы, гражданские активисты, члены ВЛКСМ, коммунисты и беспартийные", - говорится в сообщении.
Руководитель "Коммунистов России" Максим Сурайкин, слова которого приводятся в релизе, отметил, что среди кандидатов "нет богатых людей, эксплуатирующих чужой труд".
В единый день голосования 10 сентября в Москве будут выбирать депутатов советов 125 муниципалитетов. Выдвижение кандидатов еще продолжается.