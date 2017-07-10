ЛДПР выставит почти 1500 кандидатов на местные выборы в Москве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Московское отделение ЛДПР выдвинуло около 1500 кандидатов на муниципальные выборы в столице, непарламентская партия "Коммунисты России" - 650 кандидатов. Об этом сообщается на сайтах партий.

Выдвижение состоялось на конференциях отделений в минувшие выходные.

"Были выдвинуты 1478 кандидатов в районные депутаты Москвы. Партия закрыла 98% вакансий [разыгрываемых мандатов]", - говорится в релизе ЛДПР.

"Коммунисты России" на конференции своего московского отделения выдвинули на муниципальные выборы 650 претендентов. "Среди них рабочие, инженеры, служащие, пенсионеры, работники бюджетной сферы, гражданские активисты, члены ВЛКСМ, коммунисты и беспартийные", - говорится в сообщении.

Руководитель "Коммунистов России" Максим Сурайкин, слова которого приводятся в релизе, отметил, что среди кандидатов "нет богатых людей, эксплуатирующих чужой труд".

В единый день голосования 10 сентября в Москве будут выбирать депутатов советов 125 муниципалитетов. Выдвижение кандидатов еще продолжается.