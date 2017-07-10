В делегации РФ рассказали о попытках в ПА ОБСЕ размежевать террористов и экстремистов

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Ряд делегатов в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ активно продвигают термин "насильственный экстремизм", противопоставляя его понятию "терроризм", с целью реализации и оправдания смещения "неугодных" режимов руками боевиков. Об этом сообщил депутат Госдумы, спецпредставитель ПА ОБСЕ по противодействию терроризму Николай Ковалев на пресс-конференции по итогам завершившейся в Минске ежегодной летней сессии ПА ОБСЕ.
"Происходит интересная тенденция - нам усиленно пытаются ввести термин "политический насильственный экстремизм", - констатировал российский парламентарий. Он указал на "очень тонкую грань между терроризмом и насильственным экстремизмом".
"По всем линиям, по всем документам этот термин старательно продвигается, - подтвердил политик. - Потому что не назвать ту или иную организацию террористической - значит, не запретить некие контакты с ней и не запрещать ее финансирование и поддержку".
"По нашему ощущению, очень многие политики все-таки продолжают возлагать надежды на то, что ряд террористических организаций помогут им в осуществлении стратегических планов, в частности в смещении неугодных режимов", - пояснил Ковалев. В связи с этим он указал на очевидность того факта, что "любая террористическая организация, как бы ее не поддерживали и не финансировали, рано или поздно выходит из-под контроля хозяев и наносит серьезный удар".