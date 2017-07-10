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В Госдуме подготовлены поправки об отказе от гражданства Украины при получении паспорта РФ

Политика
10 июля, 15:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отметила, что документом, подтверждающим отказ от украинского гражданства, будет являться нотариально заверенная копия соответствующего заявления

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы подготовили поправки об отказе от гражданства Украины путем подачи соответствующего заявления при получении паспорта РФ. Об этом сообщила зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская на своей странице "ВКонтакте".

"В соавторстве с коллегами подготовлены и вносятся поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в статьи 22 и 38 ФЗ "О гражданстве РФ", - написала парламентарий. В частности, предусматривается "возможность отказа от имеющегося гражданства Украины гражданами данного государства путем направления ими заявления об отказе от гражданства Украины в полномочный орган данного государства [Украины]", уточнила она.

Документом, подтверждающим отказ от гражданства Украины, будет являться нотариально заверенная копия соответствующего заявления, уточнила Поклонская. "Убеждена, что эту норму ждут тысячи людей, чьи права нарушены игнорированием украинскими властями их заявлений о выходе из гражданства Украины", - подчеркнула депутат.

В понедельник газета "Коммерсантъ" сообщила, что в законопроекте, который позволит отменять решения о предоставлении гражданства осужденным за терроризм, может появиться норма, позволяющая жителям Украины, которые не могут получить справку о выходе из гражданства этой страны для вступления в гражданство РФ, официально публично отказываться от него.

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Поклонская, Наталья Владимировна
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