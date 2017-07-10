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РФ приветствует объединение усилий оппозиции на межсирийских переговорах

Политика
10 июля, 14:56 дата обновления: 10 июля, 15:26 UTC+3

Впервые в технических консультациях, проходивших перед раундом переговоров в Женеве, участвовали все ключевые оппозиционные группировки

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия приветствует объединение усилий "московской", "каирской" и "эр-риядской" групп оппозиции на межсирийских переговорах.

Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Показательно, что впервые в технических консультациях [проходивших перед текущим раундом переговоров в Женеве] приняли участие все ключевые оппозиционные группировки - "московская группа", "каирская группа" и, что немаловажно, так называемый Высший комитет по переговорам, который до сих пор считал ниже своего достоинства работать с оппозиционерами, представляющими московскую и каирскую платформы, - сказал он. - Это перемена, которую мы активно приветствуем".

"Так что это очень большой, я считаю, качественный сдвиг в подходе этого так называемого Высшего комитета по переговорам, эр-риядской группы, к выполнению резолюции СБ ООН", - добавил министр. Он также выразил надежду, "что в такой конструктивной перемене сказалась работа с эр-риядской группой тех внешних игроков, которые, в общем-то, делают на нее ставку". По словам Лаврова, эти изменения Высшего комитета по отношению к переговорам дали возможность "подходить к сегодняшнему раунду с позиций пусть немного, но улучшившихся".

Министр также отметил, что создаваемый в Аммане центр мониторинга зон деэскалации в Сирии будет работать в прямом контакте с сирийской оппозицией и правительством. "Для того, чтобы все эти детали [функционирования зон деэскалации] согласовывать, условлено использовать центр мониторинга, который создается Россией, США и Иорданией в Аммане, - информировал он. - Этот центр будет на прямой связи с оппозиционными отрядами и с представителями правительственных сил". 

Лавров, кроме того, сообщил, что зоны деэскалации в районе Хомса и Восточной Гуты близки к согласованию. "Три другие зоны деэскалации, дискуссии по которым продолжаются в рамках астанинского процесса, они также достаточно актуальны, - отметил он. - По двум из них - в районе Хомса и в районе восточной Гуты - мы очень близки к окончательному согласованию, по зоне в районе Идлиба, севернее, переговоры продолжаются".

Россия с помощью ВКС намерена поддерживать совместную борьбу с терроризмом правительства и оппозиции Сирии, подчеркнул также министр. "Российская федерация, прежде всего через наше присутствие в Сирии, через наши воздушно-космические силы, будет активно поддерживать совместную борьбу правительства и оппозиции [САР] против террористических группировок", - указал глава МИД России. 

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