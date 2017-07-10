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Лавров назвал ключевыми на переговорах в Женеве вопросы конституции и борьбы с террором

Политика
10 июля, 16:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Глава МИД РФ сказал, что Россия поддержит усилия спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры по стимулированию сторон к продуктивному разговору о согласовании конституционных реформ

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. РФ считает, что из "четырех корзин" по сирийскому урегулированию (конституция, выборы, управление и борьба с терроризмом - прим. ТАСС) вопросы конституционной реформы и борьбы с терроризмом являются приоритетными в переговорах в рамках женевского процесса. Такое заявление сделал в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы выделили бы в качестве ключевых направления конституционной реформы и борьбы с терроризмом, не забывая и о двух других корзинах", - сказал он.

"Конституция - это такая вещь, в которой в конечном итоге должны быть отражены все озабоченности всех без исключения этноконфессиональных и политических групп в Сирии и в которой должен быть обеспечен баланс интересов каждой из этих групп", - пояснил министр. По его словам, только так можно рассчитывать, что сирийское государство будет "функционировать устойчиво и будет застраховано как от проявлений новых внутриполитических кризисов", так и от того, чтобы полностью или частично стать "рассадником террористической и прочих угроз".

Лавров сказал, что Россия будет "активно поддерживать усилия" спецпосланника генсекретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры "по стимулированию сторон к продуктивному конструктивному разговору о том, какие конституционные реформы можно было бы согласовать". "На период до того, как новая конституция уже вступит в силу, продолжает действовать нынешняя конституция САР, она предполагает достаточно широкий спектр возможностей, позволяющих расширять участие оппозиционных представителей в управлении государством, - отметил глава МИД РФ. - Надеюсь, что и по этой теме разговор будет конструктивным, выборы - это всегда такая вещь, которая должна опираться на основной закон, поэтому и здесь увязка выборов с конституционным процессом вполне логична".

Зоны деэскалации - это новые возможности

Касаясь темы борьбы с терроризмом в регионе, министр выразил надежду, что успехи в создании зон деэскалации, прежде всего достигнутая 7 июля договоренность России, США и Иордании о создании такой зоны на юго-западе Сирии, а также "накопление таких качественных сдвигов, которые вот- вот уже должны быть оформлены документально в ходе астанинского процесса по трем другим зонам деэскалации", помогут более эффективно бороться с террористами.

По словам министра, зоны деэскалации "объективно создают возможности", поскольку в рамках реализации этой концепции происходит размежевание оппозиции от боевиков террористических группировок, признанных СБ ООН, чего долго не удавалось добиться от американских партнеров.

По словам главы российского дипведомства, в рамках реализации концепции зон деэскалации "происходит нормализация отношений в рамках режима прекращения боевых действий между правительственными силами и силами вооруженной оппозиции" и "тем самым создаются условия для того, чтобы они перестали друг с другом воевать и объединяли свои усилия в антитеррористической борьбе".

Лавров подчеркнул готовность России оказывать дальнейшее содействие процессу нормализации отношений между правительством и оппозицией и поддержку в их совместной борьбе против террористических группировок, прежде всего через присутствие ВКС РФ в Сирии.

В понедельник в Женеве начался седьмой раунд межсирийских переговоров, в котором принимают участие делегация правительства Сирии и делегации трех платформ сирийской оппозиции - "каирской", "московской" и "эр- риядской".

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве
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Сирия Россия
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