Путин назначил семь человек на должности в аппарате и управлениях Росгвардии

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении семи человек на должности в центральном аппарате и региональных управлениях Росгвардии. Об этом ТАСС сообщили в департаменте по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.

"Указом президента Российской Федерации от 5 июля 2017 года на высшие должности назначены: замначальника Главного управления кадров Росгвардии полковник Андрей Мурашко, руководителем департамента тылового обеспечения Росгвардии полковник Юрий Нестеров", - уточнили в департаменте.

Кроме того, пять полковников полиции назначены начальниками управлений войск Росгвардии: в Калининградской области - Олег Горшков, Республике Татарстан - Рустем Гумеров, Кемеровской области - Юрий Кель, Нижегородской области - Алексей Новиков, Челябинской области - Александр Ясинский.