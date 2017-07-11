Путин назначил Игоря Беляева чрезвычайным и полномочным послом в Алжире

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил Игоря Беляева чрезвычайным и полномочным послом России в Алжире. Соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Назначить Беляева Игоря Алексеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике", - говорится в тексте указа.

Согласно данным на сайте МИД РФ, до своего назначения на этот пост Беляев был заместителем директора департамента Ближнего Востока и северной Африки.

Другим указом глава государства освободил от обязанностей прежнего чрезвычайного и полномочного посла РФ в Алжире - Александра Золотова, который занимал эту должность с ноября 2011 года.