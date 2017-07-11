Комитет Госдумы рекомендовал ужесточить уголовные штрафы за "карусели" на выборах

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в рамках обсуждения ко второму чтению проекта закона о введении уголовной ответственности за так называемые карусели и за вбросы на выборах рекомендовал ужесточить штрафы за подобные нарушения.

В первом чтении Госдума приняла законопроект 7 июля. Его авторами выступили депутаты нижней палаты Павел Крашенинников и Виктор Пинский, а также член Совета Федерации Андрей Клишас. Инициативой предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме", максимальное наказание по которой предусматривается вплоть до пяти лет лишения свободы.

Согласно рекомендованным комитетом поправкам, предлагается ужесточить штрафы за "выдачу членом избиркома или комиссии референдума гражданину избирательных бюллетеней в целях предоставления ему возможности проголосовать вместо другого избирателя или более двух раз в ходе одного и того же голосования либо выдачу гражданам заполненных бюллетеней". В редакции первого чтения их размер был определен в диапазоне от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, сейчас их предлагают поднять на уровень от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

За получение бюллетеня для голосования вместо других избирателей или для участия в голосовании более двух раз штрафы наоборот снижаются: до 100-300 тыс. рублей против 200-500 тыс. рублей в первоначальной редакции. Предлагается снизить также сроки принудительных работ и лишения свободы с четырех до трех лет.

Если имеет место предварительный сговор и групповой характер совершения преступления со стороны членов избиркомов при незаконной выдаче бюллетеня, то штрафные санкции рекомендовано ужесточить со 100-300 тыс. рублей до 400-700 тыс. рублей. Уголовные сроки по этой части статьи остаются те же - пять лет лишения свободы. За подобные правонарушения сейчас действует административная ответственность с максимальным размером штрафа до 50 тысяч рублей.

"Законопроект направлен на повышение честности и прозрачности выборного процесса, борьбу с фальсификациями. Введение уголовной ответственности за указанные правонарушения является необходимой мерой", - подчеркнул один из инициаторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, "избирательные "карусели" - это мошенничество, последствия которого в зависимости от уровня выборов могут влиять на жизнь каждого гражданина страны, нарушая их конституционные права". Поэтому, по его словам, "бороться с такими общественно опасными деяниями следует самым кардинальным образом". Проект закона получил положительные отзывы правительства и Верховного суда РФ.