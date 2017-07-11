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Лавров: для США стыдно оставлять ситуацию с дипсобственностью РФ в подвешенном состоянии

Политика
11 июля, 14:22 дата обновления: 11 июля, 14:51 UTC+3

Глава МИД РФ также назвал эту ситуацию возмутительной

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МАУЭРБАХ /Австрия/, 11 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что для Вашингтона "просто стыдно" оставлять ситуацию с российской дипсобственностью на территории США в подвешенном состоянии.

"Это ситуация возмутительная, - подчеркнул он во вторник. - Я считаю, что для такой великой страны, как Соединенные Штаты, поборника международного права, просто стыдно оставлять ситуацию в подвешенном состоянии".

Кроме того, Лавров заявил, что Москва прорабатывает ответные шаги в связи с ситуацией с российской дипсобственностью в США, однако обсуждать их публично со СМИ он не считает возможным.

"О конкретных шагах мы сейчас думаем, - отметил глава российского дипведомства. - Я не считаю, что нужно публично это обсуждать, при всем уважении к СМИ и вашему желанию получить сведения". "Естественно, мы будем добиваться того, чтобы правда восторжествовала, справедливость и международное право должны быть восстановлены", - подчеркнул Лавров.

Министр назвал сложившуюся ситуацию возмутительной. "Я считаю, что для такой великой страны, как Соединенные Штаты, поборника международного права, просто стыдно оставлять ситуацию в подвешенном состоянии", - указал он. Глава МИД напомнил, что решение о высылке российских дипломатов и о конфискации российской дипсобственности было принято предыдущей администрацией США, которую возглавлял президент Барак Обама. "Это были уже судороги этой администрации, она хотела максимально отравить российско-американские отношения, сделать все, чтобы администрация [Дональда] Трампа оказалась в ловушке", - отметил Лавров.

Ситуация с дипсобственностью

В конце декабря 2016 года администрация США ввела новые санкции в отношении РФ, объявив персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско, а также закрыв две российские дипломатические дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Доступ всему российскому персоналу к этим двум комплексам был запрещен. Вашингтон связал эти санкции с хакерскими атаками на американские политические институты, в которых уходящие власти США прямо обвиняли Россию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в этой связи отмечала, что данные объекты всегда пользовались дипломатической неприкосновенностью, а значит их изъятие является грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

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