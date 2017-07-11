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РФ и Иран подчеркнули важность выполнения договоренности Тегерана и "шестерки"

Политика
11 июля, 16:17 дата обновления: 11 июля, 16:52 UTC+3

По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, с российской стороны было подчеркнуто строгое соблюдение Ираном своих обязательств по СВПД, что регулярно подтверждается МАГАТЭ

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и его иранские коллеги Аббас Арагчи и Маджид Тахт-Раванчи подчеркнули важность выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе Тегераном и "шестеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция). Об этом сообщили во вторник в российском дипведомстве по итогам консультаций в Тегеране.

Как указали в министерстве, дипломаты провели "обстоятельный анализ состояния дел с реализацией Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также обмен мнениями по проблемам международной безопасности, представляющим взаимный интерес".

"С российской стороны было подчеркнуто строгое соблюдение Ираном своих обязательств по СВПД, что регулярно подтверждается МАГАТЭ, - информировали в дипведомстве. - Россия и Иран акцентировали важность сохранения договоренности и отметили эффективность данного механизма с точки зрения обеспечения международной и региональной безопасности, а также режима ядерного нераспространения".

"Было подчеркнуто, что залогом устойчивой и успешной реализации СВПД на долгосрочную перспективу является выполнение своих обязательств всеми его участниками и вовлеченными сторонами", - добавили в МИД РФ.

Исламская Республика и "шестерка" 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД, предусматривающего отмену ранее действовавших в отношении Тегерана международных санкций в обмен на ограничение им своей ядерной деятельности и постановку ее под полный контроль МАГАТЭ.

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Рябков, Сергей Алексеевич
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