Лавров: Москва готова к контактам между парламентариями РФ и Грузии

БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Москва подтверждает готовность к контактам между российскими и грузинскими парламентариями. Об этом в среду заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бельгии Дидье Рейндерсом.

"Что касается контактов между парламентариями России и Грузии, то мы выступаем только за, - сказал он. - Более того, мы готовы и к контактам на других уровнях".

Глава российского дипведомства также подчеркнул, что существует канал по линии МИД РФ и спецпредставителя президента Грузии по отношениям с Россией Зураба Абашидзе. "Готовы и к иным форматам, которые будут приемлемы для обеих сторон, видим в этом пользу", - добавил он.

"Надо говорить друг с другом, искать решения. Мы соседи, у нас много общего и в истории, и в сегодняшнем дне, - заметил министр. - Поэтому мы приветствуем инициативу по линии парламентариев".

Первая за последние 10 лет встреча грузинских и российских депутатов прошла в Москве во вторник. Трое представителей представленной в парламенте Грузии оппозиционной партии "Альянс патриотов" Георгий Ломия, Ада Маршания и Нато Чхеидзе встретились с главой комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым и членами профильного комитета Казбеком Тайсаевым и Артемом Кавиновым.

Проблемы Грузии и Южной Осетии

Все проблемы в отношениях между Грузией и Южной Осетией должны решаться в рамках женевских дискуссий, и попытки возложить вину за происходящее на РФ тщетны, заявил Лавров, отвечая на вопрос о ситуации, сложившейся на границе Южной Осетии и Грузии.

"Чтобы решать вопросы, которые возникли или возникают между Южной Осетией и Грузией, между Абхазией и Грузией, существует согласованный всеми сторонами, включая грузинской стороной, механизм - Женевские дискуссии, - сказал он. - Вот уже много раундов подряд обсуждаются конкретные предложения, которые закрепляли бы обязательства неприменения силы. Грузинская делегация, к сожалению, тормозит их принятие, потому что всю вину за происходящее хочет возложить на Российскую Федерацию, но это не получится".

Лавров напомнил о докладе, подготовленном спецпредставителем председателя ОБСЕ Хайди Тальявини по заказу ЕС, где "черным по белому написано, кто начал конфликт в августе 2008 года" и где "зафиксированы решения, которые принимал Саакашвили".

Министр также упомянул механизм по предотвращению и расследованию инцидентов, который "собирается в регионе с участием Евросоюза, ОБСЕ и ООН, который рассматривает конкретные вещи, происходящие на земле".

"Надо работать конструктивно, не пытаясь превращать эти конкретные разговоры о том, что реально происходит на земле, в некие дискуссии об оккупации или о чем-то еще, - подчеркнул глава МИД РФ. - Южная Осетия и Абхазия признаны Российской Федерацией в качестве независимых государств, и то, что они участвуют в женевских дискуссиях именно в таком качестве, у нас сомнений не вызывает, равно как и в механизме по предотвращению и расследованию инцидентов".

Ранее Служба государственной безопасности Грузии заявила, что Южная Осетия устанавливает пограничные знаки якобы внутри грузинской территории. Южная Осетия уже несколько лет предлагает Грузии сесть за стол переговоров по делимитации и демаркации границы, но грузинская сторона не идет на контакт по этому вопросу.

Общая протяженность границы Южной Осетии составляет около 440 км, из них 74 км приходится на границу с РФ, остальная часть - с Грузией.