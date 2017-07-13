Кабмин РФ обсудит законопроект об увеличении лимита выплат по европротоколу

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в четверг распределит субсидии ряду регионов, а также обсудит несколько законопроектов, в том числе об увеличении с 50 тыс. до 100 тыс. рублей лимита страховых выплат по европротоколу без фиксации обстоятельств ДТП техническими средствами контроля. Как сообщила пресс-служба кабмина, всего в повестку заседания вошло более десятка вопросов.

Упрощение европротокола, маркировка лекарств, защита акционеров

В частности, будет рассмотрен законопроект об увеличении в два раза - с 50 тыс. до 100 тыс. рублей - лимита страховых выплат при оформлении ДТП по европротоколу (то есть без вызова сотрудников полиции) "без фиксации обстоятельств техническими средствами контроля и другими устройствами".

Кроме того, если сейчас прибегнуть к европротоколу можно только при согласии обоих водителей насчет обстоятельств ДТП, то законопроектом предусматривается возможность подобного оформления мелкой аварии и независимо от наличия разногласий у участников ДТП, но при фиксации его обстоятельств техническими средствами контроля.

При этом страховое возмещение будет производиться в пределах 100 тыс. рублей.

Также законопроектом предлагается в качестве альтернативного варианта фиксации повреждений использовать программное обеспечение для мобильных устройств, позволяющее передавать фотографии поврежденных автомобилей в автоматизированную информационную систему обязательного страхования.

Как отметили в кабмине, принятие поправок позволит "более плавно перейти к возмещению вреда по европротоколу без ограничений в пределах страховой суммы". Ранее законопроект был одобрен профильной правительственной комиссией и, в случае одобрения на заседании, будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Еще один пакет законопроектов, которые будут рассмотрены в четверг, предполагает внедрение по всей России системы мониторинга движения лекарств от производителя до потребителя с использованием идентификационных знаков.

За производство или продажу препаратов без таких знаков, а также за внесение недостоверных данных в систему мониторинга, планируется установить административную ответственность.

Данные поправки были разработаны Минздравом по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он дал по итогам одного из совещаний с правительством в феврале 2015 года. Как отметили в кабмине, "принятие законопроектов позволит решить наиболее острые проблемы контроля качества находящихся в обращении лекарственных препаратов".

Кроме того, на заседании будет рассмотрен законопроект, наделяющий правительство правом определять перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке контрольными (идентификационными) знаками.

В повестку заседания кабмина вошел также законопроект, направленный на защиту прав владельцев обыкновенных акций от размытия их доли в уставном капитале компании путем размещения привилегированных акций.

Поправки предоставляют таким акционерам преимущественное право приобретения впервые размещаемых привилегированных акций и эмиссионных ценных бумаг "в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций".

Кроме того, законопроектом уточняются правила выкупа акций публичным акционерным обществом: предложенная цена должна быть не меньше средневзвешенной цены акций на торгах за шесть месяцев. Как отметили в кабмине, это "позволит предлагать акционерам цену выкупа, в большей степени соответствующую стоимости принадлежащих им акций".

Еще один законопроект направлен на выполнение рекомендаций ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) в рамках реализации Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок от 21 ноября 1997 года (Россия присоединилась к ней в 2012 году).

Поправки распространяют предусмотренные в КоАП РФ санкции за предложение незаконного вознаграждения от имени юридического лица на случаи, когда такие противоправные действия совершаются не только от имени или в интересах самой компании, но и в интересах связанных с ней юридических лиц (дочерние общества, аффилированные структуры и т.д.).

Субсидии регионам

Участники заседания также рассмотрят вопрос о выделении в 2017 году средств на предоставление Новгородской области дотации в размере 250 млн рублей на обеспечение сбалансированности регионального бюджета, а также субсидии в размере более 114 млн рублей на строительство канализационного коллектора и насосной станции в Валдае.

Более 328,6 млн рублей планируется выделить на софинансирование строительства системы водоснабжения в Кирове.

В свою очередь, по линии Минкультуры РФ будет направлено более 172,2 млн рублей субсидий регионам на софинансирование капитальных вложений в рамках реализации госпрограммы развития культуры и туризма.

Организационные дела

Согласно повестке, на заседании в четверг правительство намерено образовать оргкомитет по подготовке и проведению этапа чемпионата мира по самолетному спорту Red Bull Air Race в Казани в 2017-2019 годах.

"Чемпионат представляет собой серию международных спортивных соревнований, проводимых под эгидой Международной авиационной федерации, и является одним из наиболее зрелищных и популярных авиационных соревнований в мире. Телевизионная трансляция чемпионата осуществляется в 176 странах мира", - говорится в материалах кабмина.

В 2017 году чемпионат включает в себя восемь этапов в семи странах, в том числе с 22 по 23 июля в Казани.

Также будет образован организационный комитет во главе с вице-премьером РФ Ольгой Голодец по подготовке и проведению в 2017 году в Москве XII форума творческой и научной интеллигенции стран СНГ. Как сообщили в кабмине, "особое внимание на форуме предполагается уделить тематике объявленного в СНГ в 2017 году Года семьи".