Госдума может принять закон о присяге при приеме в гражданство РФ 19 июля

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предлагает рассмотреть проект закона о присяге при приеме в гражданство и его отзыве у осужденных за терроризм в третьем, окончательном чтении 19 июля. Об этом в четверг журналистам сообщил глава комитета Павел Крашенинников.
"У нас все идет по регламенту, мы сегодня утвердили текст к третьему чтению, будем предлагать на 19 июля", - отметил он. При этом Крашенинников не исключил, что законопроект может быть возвращен к процедуре второго чтения в связи с поправкой депутата Константина Затулина, который предлагает упростить процедуру получения гражданства РФ для более широкого круга украинцев, а не только подпадающих под сегодняшнее определение носителей русского языка.
"Такую ситуацию я не исключаю. Сейчас эту тему все усиленно прорабатывают - и правительство, и администрация, и МВД, и МИД, все подключены", - заключил глава комитета.
Госдума в среду приняла во втором чтении проект закона, которым вводится обязанность принесения присяги при приеме в гражданство РФ и утверждается ее текст, а также снимаются препятствия для украинцев, желающих получить паспорт РФ или вид на жительство в России, если они являются носителями русского языка. Для них не потребуется теперь предоставление справки с подтверждением об отказе от гражданства из компетентных органов Украины, достаточно будет только нотариально заверенного заявления. Одновременно этим же законопроектом вводится процедура отзыва гражданства у осужденных за терроризм и экстремизм.